GENERANDO AUDIO...

Fiscalía de Jalisco revisa nuevos indicios en Teuchitlán. Foto: AFP

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que revisa el procesamiento de nuevos indicios en el caso del crematorio clandestino hallado en un rancho de Teuchitlán, descubierto por el colectivo Guerreros Buscadores.

La dependencia busca garantizar la aplicación correcta de los protocolos de investigación y determinar si hubo omisiones durante el operativo realizado en septiembre de 2024, cuando se detuvo a 10 personas, se liberó a dos más y se localizó a una persona sin vida.

Hallazgos arrojan novedades en la investigación

El pasado 5 de marzo de 2025, el colectivo ingresó al rancho, cuyos sellos de aseguramiento estaban rotos, y encontró fragmentos óseos en un área no explorada previamente. La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas detectó que los restos no sólo fueron calcinados, sino también ocultados bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra, una modalidad no registrada anteriormente por el grupo criminal.

FGE Jalisco informó que, actualmente, se están registrando con fotografías 400 prendas e indumentaria, como ropa, calzado y mochilas, así como otros indicios, como 96 casquillos de diversos calibres, tres cargadores, un aro aprehensor metálico, tres libros, una libreta y una identificación oficial.

Investigarán omisiones y habrá nuevos protocolos de investigación

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, ordenó una investigación interna para determinar si hubo omisiones durante el operativo de 2024 y, de ser necesario, sancionar a los funcionarios responsables. Además, se comprometió a garantizar un procesamiento exhaustivo, profesional y transparente del inmueble y sus alrededores, utilizando herramientas tecnológicas y personal capacitado, en coordinación con autoridades municipales, federales y de otros estados.

“Estos trabajos iniciaron el pasado 5 de marzo y han continuado de manera ininterrumpida, a fin de garantizar a las familias que buscan a sus seres queridos que se recaben la totalidad de indicios, y que serán exhibidos con total transparencia”, señaló González de los Santos.

Buscan dar certeza a las familias de desaparecidos

Hasta el momento, se han registrado cinco lotes de restos óseos fragmentados con indicios de exposición térmica. Sin embargo, la Fiscalía advierte que la presencia de prendas personales en el sitio no necesariamente indica que sus dueños hayan fallecido, ya que durante el operativo de 2024 varias personas huyeron del lugar.

Conforme avancen los trabajos periciales, se determinará a cuántas personas corresponden los restos óseos recolectados. La Fiscalía afirmó que su objetivo es dar certeza a las familias y realizar una investigación apegada a la legalidad.

Sheinbaum pide investigar a la Fiscalía de Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso durante su conferencia matutina, cuestionando la actuación de la Fiscalía de Jalisco, en particular por no resguardar adecuadamente el lugar después del primer cateo.

“Ya se había hecho un primer cateo por la Fiscalía estatal. ¿Por qué después no resguardaron el lugar? El gobernador está en contacto con el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y con la Fiscalía General de la República, si es necesario atraer el caso”, declaró Sheinbaum.

También indicó que dependencias federales y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ya están en comunicación, y que el gabinete de seguridad también dará informes sobre el caso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]