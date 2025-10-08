GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de Jalisco

El Gobierno federal reconoció que Jalisco redujo los homicidios dolosos en un 62%, según cifras presentadas al 30 de septiembre de 2025 por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó al estado como ejemplo nacional de que el trabajo conjunto entre los tres órdenes de Gobierno da resultados en seguridad.

De acuerdo con Marcela Figueroa Franco, titular de la SESNSP, el promedio diario de homicidios dolosos bajó de 4.8 casos en 2024 a 1.83 en 2025, lo que representa una reducción de más de la mitad en solo un año.

El gobernador Pablo Lemus Navarro celebró los resultados durante la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, al asegurar que este avance refleja el compromiso de las autoridades locales y federales.

“Esta disminución del 62% en homicidio doloso es resultado del trabajo conjunto y en equipo con las fuerzas estatales, federales y municipales”, afirmó Lemus.

Detienen a líder criminal en la entidad

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de Gustavo “N”, alias el “EViejo”, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno federal y del estado de Guanajuato.

El presunto delincuente era señalado por extorsión, homicidio, narcotráfico, secuestro y robo de hidrocarburos. Su captura se logró mediante un operativo coordinado entre las policías de Jalisco y Guanajuato, con apoyo del gabinete de seguridad nacional.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, quienes reiteraron su respaldo al estado para mantener las cifras a la baja.

El Gobierno de Jalisco aseguró que continuará fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.

