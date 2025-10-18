Guerreros Buscadores hallan cuerpo de perro encadenado en fosa clandestina

GENERANDO AUDIO...

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sigue extrayendo bolsas con restos humanos de la fosa clandestina localizada en la colonia Arroyo Hondo, en Zapopan, a la vez que confirmó el hallazgo de los restos de un perro que, posiblemente, fue ejecutado junto a su dueño.

“En la fosa de Arroyo Hondo, hasta el día de ayer se habían recuperado 41 bolsas; una más con ropa y un perrito encadenado y también embolsado. Queremos pensar que pertenecía a una de las personas desaparecidas. Si alguien tiene un familiar que haya desaparecido con un perrito, posiblemente pueda ser su familiar localizado en esta fosa”

Maribel / integrante Guerreros Buscadores de Jalisco

Además, las buscadoras señalaron que se han enfrentado a diversos obstáculos en ese terreno, ya que está obstruido por montículos de concreto que retrasan las labores; sin embargo, esto no les ha impedido continuar su búsqueda.

“Hoy están nuevamente todas las instituciones en el lugar y a la espera de saber cuántas bolsas sacan el día de hoy”

Maribel / integrante Guerreros Buscadores de Jalisco

Los activistas permanecen activos en diversos puntos de Jalisco con la esperanza de localizar a sus seres queridos desaparecidos.

“Se sigue trabajando la fosa de Tonalá de La ladrillera, tenemos también trabajadas las fosas de Ixtlahuacán de los Membrillos, recuperados seis cuerpos… La de Tonalá se sigue trabajando, es un predio muy, muy amplio. Ahorita no nos han dado actualización porque apenas se retomaron los trabajos, se había parado debido al personal y porque hay varias fosas abiertas y se están ocupando las máquinas”

Maribel / integrante Guerreros Buscadores de Jalisco

Los trabajos en la fosa de Arroyo Hondo continuarán indefinidamente, ya que el terreno es extenso y la falta de maquinaria retrasa los trabajos de búsqueda.