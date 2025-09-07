GENERANDO AUDIO...

La tarde de este sábado, integrantes del colectivo Manos Buscadoras confirmaron el hallazgo de 16 bolsas con restos humanos en avanzado estado de descomposición en una brecha conocida como Camino Real, entre las colonias Santa Lucía y Tesistán, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El hallazgo derivó de una jornada de búsqueda independiente a cargo del colectivo, que acudió al lugar tras recibir información extraoficial sobre entierros irregulares en la zona, por lo que con herramientas propias realizaron las excavaciones.

De acuerdo con el primer reporte de los colectivos, los restos localizados en las bolsas corresponderían a dos hombres y una mujer; sin embargo, señalaron que es necesario esperar la confirmación genética que debe realizar el instituto forense de Jalisco.

Las bolsas con restos se encontraban enterradas bajo algunos árboles en las laterales de la brecha, por lo que no descartan la posibilidad de que existan más fosas clandestinas en esta zona.

Tras confirmar el hallazgo, los integrantes del colectivo dieron parte a los elementos de la Policía Municipal de Zapopan y el Ejército Mexicano, quienes acudieron al lugar para confirmar la localización de los restos y realizar las indagaciones correspondientes.

La zona fue resguardada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien realizó el traslado de los restos humanos a la morgue metropolitana para realizar los estudios correspondientes que deriven en la identificación de las víctimas.

En el lugar también se localizaron diversas prendas de vestir, por lo que el colectivo compartió las imágenes en las redes sociales para que las personas con algún familiar desaparecido puedan conocer si se trata de sus seres queridos.

Jalisco es el estado que encabeza los registros de personas desaparecidas y el hallazgo de fosas clandestinas en el país, con casos emblemáticos que han puesto en alerta a la población que pide una intervención eficaz de las autoridades.

En tanto que son los colectivos de madres buscadores quienes obtienen el mayor número de hallazgos positivos; en los próximos días se espera que se dé continuidad a los trabajos de búsqueda en la zona, esta vez, a cargo de las autoridades estatales.