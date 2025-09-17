Hallan 6 cuerpos en los límites de Jalisco y Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Autoridades analizan los cuerpos para identificarlos. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó este martes la localización de seis personas sin vida abandonadas en un predio despoblado, ubicado en la comunidad de Morenitos, perteneciente al municipio de Ojuelos y colindante con el municipio de Pinos, Zacatecas.

Hallan 6 cuerpos en límites de Jalisco y Zacatecas; ¿qué se sabe?

De acuerdo con las autoridades, las víctimas son cuatro hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos presentan indicios de haber sido torturados hasta su muerte, ya que tenían los rostros cubiertos y las extremidades amarradas.

Los primeros respondientes a los llamados de emergencia fueron los policías del municipio, quienes detallaron que los cadáveres estaban envueltos en cobijas y bolsas de plástico.

¿Qué dicen las investigaciones?

A través de un comunicado, la corporación informó que se presume que las víctimas fueron asesinadas en el estado de Zacatecas.

“La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación tras el hallazgo este martes de seis cadáveres en un predio despoblado del municipio de Ojuelos de Jalisco, a unos metros del límite territorial con el municipio de Pinos, Zacatecas, sin embargo, se presume que las víctimas fueron asesinadas en aquella entidad” Señala el parte oficial de la Fiscalía

Sin embargo, gracias a labores de inteligencia de la Fiscalía de Jalisco, se puede presumir que los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a 33 kilómetros del punto donde fueron localizados este martes.

La dependencia dio a conocer que el domingo, en redes sociales, se difundió un video en el que se observa un tramo carretero de Zacatecas con las víctimas en el piso.

Hasta el momento, se ha logrado acreditar, con base en sus ropas, que, al menos, una de las víctimas encontradas el domingo pasado en Pinos, Zacatecas, se encuentra entre las abandonadas este martes en Ojuelos.

“Sin importar la forma en que los cuerpos terminaron en esta entidad, la Fiscalía de Jalisco reitera su compromiso en esclarecer este y todos los hechos violentos que laceran a la sociedad” Destacó la Fiscalía de Jalisco

Tras el hallazgo, los cadáveres fueron puestos a disposición del instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar las investigaciones correspondientes y proceder a la identificación de las víctimas.

Mientras tanto, autoridades de Zacatecas y Aguascalientes implementaron un operativo emergente de seguridad y vigilancia para blindar los accesos colindantes con Jalisco.

