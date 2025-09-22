Hallan con vida a la artista Frany Arteaga y 6 hombres, desaparecidos en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Autoridades de Jalisco reportaron la localización con vida de siete personas que estaban desaparecidas en dos hechos y fechas, entre ellas la artista plástica Frany Arteaga, así como a tres hombres ligados al homicidio de la influencer Esmeralda Ferrer y su familia.

De acuerdo con la fiscalía estatal, ambos hechos se registraron a finales de agosto en calles de la capital Jalisciense, aunque unos en las colonias Revolución y Ponciano Arriaga, y otros en la Colón Industrial, cerca de la fiscalía.

¿Dónde fue localizada la artista Frany Arteaga?

De acuerdo con autoridades, ya fue localizada con vida la artista plástica Frany Arteaga, de 35 años, quien fue privada de su libertad el pasado miércoles 27 de agosto de 2025 en la galería Casa Natalia, ubicada en la colonia Revolución, Guadalajara.

A la par, fueron localizados tres hombres, quienes habían sido reportados como desaparecidos en el mismo suceso: Gustavo Torres Reyes, de 42 años, abogado y dueño de la galería, así como Rodrigo Vázquez Coutiño, el “Patriota”, y quien fue candidato independiente a la alcaldía de Benito Juárez, Quintana Roo en el pasado proceso electoral.

A quienes también se suma el motociclista Abraham Emmanuel Pacheco Partida, conocido como “Yizus”, y quien también figuraba entre las personas privadas con relación a la galería, aunque desaparecido desde el 30 de agosto en la colonia Ponciano Arriaga, según el reporte.

Mientras que, ante la desaparición de Frany Arteaga, la comunidad artística y cultural de Guadalajara llevó a cabo diversas acciones de protesta como la publicación de un comunicado, protestas, intervenciones artísticas e irrupción de eventos.

¿Quiénes más fueron localizados por la fiscalía?

Por otra parte, las autoridades también informaron sobre la localización con vida, y con buen estado de salud, de otros tres hombres privados de la libertad el pasado 23 de agosto en Guadalajara, a pocas cuadras de la Fiscalía del Estado.

Sus familiares confirmaron la noticia este fin de semana, mientras que, según testimonios de sus allegados, los tres fueron liberados sin presentar lesiones graves.

Se trata de Héctor Manuel Valdivia Martínez, José Manuel Arredondo Roldán y Gary Omar Silva González, quienes fueron secuestrados por un comando armado y encapuchado, poco después de que Héctor Manuel fue liberado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, tras ser interrogado en relación con el asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer y su familia frente a un taller mecánico en Guadalajara.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

José Manuel y Gary Omar lo esperaban a la salida de la dependencia, junto a otros familiares. Sus esposas presenciaron el secuestro en el cruce de Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel y también fueron agredidas y les robaron sus pertenencias.

Este caso generó gran indignación, ya que el secuestro tuvo lugar minutos después de que las autoridades liberaran a una de las víctimas.

Familiares, amigos y compañeros de los tres hombres llevaron a cabo diversas protestas para exigir su búsqueda. La familia de Gary Silva agradeció en redes sociales el apoyo de las personas, colectivos y medios de comunicación que ayudaron a visibilizar el caso.