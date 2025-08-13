¿Hasta cuándo te puedes registrar a “Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte 100%”?

GENERANDO AUDIO...

El apoyo es para sectores vulnerables. Foto: Sistema de Asistencia Social Jalisco

El Gobierno de Jalisco abrió la segunda convocatoria del programa “Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte 100%”, que ofrece ayuda en el transporte público a sectores vulnerables en el estado. Si buscas aprovechar este beneficio, pon atención: el registro estará abierto del 12 de agosto al 5 de septiembre.

Un apoyo para miles de jaliscienses

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), encabezada por Priscilla Franco Barba, busca con este programa aliviar el gasto que representa trasladarse todos los días para estudiantes, mujeres sostén del hogar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, así como familiares de personas desaparecidas.

“La movilidad no es un lujo, es un derecho”, afirmó Franco Barba, quien destacó que esta etapa pretende entregar 50 mil nuevas tarjetas para alcanzar un total cercano a 100 mil beneficiarios este año.

Fechas y orden de registro para el programa “Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte 100%”

Para evitar aglomeraciones, la entrega de documentos será escalonada:

12 al 15 de agosto: mujeres sostén del hogar

18 al 21 de agosto: personas adultas mayores

25 al 27 de agosto: personas con discapacidad y cuidadores

28 de agosto al 19 de septiembre: estudiantes

En el caso de las familias de personas desaparecidas, la convocatoria permanece abierta todo el año.

Módulos y atención personalizada

Habrá 36 módulos en puntos estratégicos como San Jacinto, CODE Paradero, DIF Zapopan, CUCEI, CUCS, CUCEA, Oblatos, San Juan de Dios, Puerto Vallarta, entre otros.

Cada día se podrán atender hasta 2 mil 484 personas con un promedio de 7 minutos por atención, destacaron las autoridades.

Mientras que, para personas adultas mayores y con discapacidad se ofrecerá asistencia directa y más citas para garantizar su registro.

¿Dónde se puede usar la tarjeta?

El apoyo cubre viajes en:

Las tres Líneas de Mi Tren

SITREN

Mi Macro Calzada y Periférico

Todas las rutas de transporte colectivo en el Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta

Resultados de la primera convocatoria

En la primera etapa se entregaron 50 mil tarjetas que representaron 3 millones 71 mil 278 viajes y un ahorro de 29 millones de pesos para las familias beneficiadas.

Cómo registrarte al programa “Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte 100%”

El registro se realiza sólo con cita previa en yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx o en los módulos.

Deberás llevar CURP, acta de nacimiento (si eres estudiante menor de edad), comprobante de estudios, copia de INE y comprobante de domicilio.

