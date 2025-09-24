Localizan helicóptero de CFE; hay dos personas fallecidas

GENERANDO AUDIO...

CFE. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Tras casi 20 horas de búsqueda, la tarde de este martes fue localizado un helicóptero propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con un saldo de dos personas fallecidas cuyos cuerpos se encontraron al interior de la aeronave que estaba desaparecida en la sierra occidental de Jalisco desde el lunes.

El hallazgo del helicóptero de la CFE fue confirmado por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ). De acuerdo con autoridades, el helicóptero fue localizado en un paraje cercano a la localidad de La Virgencita, en el municipio de San Sebastián del Oeste.

A través de redes sociales, comenzaron a circular imágenes de la zona del accidente del helicóptero de la CFE.

Hasta el momento, autoridades no han detallado las causas del accidente en donde dos personas murieron.

Todo lo que se sabe de la desaparición del helicóptero de la CFE

El lunes 22 de septiembre, poco después de las 5:00 de la tarde, se informó sobre la desaparición de un helicóptero propiedad de la CFE en el municipio de San Sebastián del Oeste, ubicado en la sierra de Jalisco, perdiendo comunicación con su tripulación.

En medio de la búsqueda del helicóptero, las comandancias regionales de Talpa de Allende y Puerto Vallarta se movilizaron por tierra hacia el cerro El Jabalí, zona señalada como el posible punto de impacto de la aeronave, según reveló la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Como parte de la operación para dar con el helicóptero de la CFE, se realizó un sobrevuelo de aeronaves de la UEPCBJ, personal especializado en rescate que trabajaba para localizar la aeronave y verificar si había o no personas con vida.

A las labores de búsqueda se sumaron elementos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) en caso de encontrar sobrevivientes.