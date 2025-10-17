Inauguran ruta que conecta el centro de Guadalajara con el CUCBA de la UDG

GENERANDO AUDIO...

Este jueves fue inaugurada la nueva ruta de transporte público que conectará el centro de Guadalajara con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ubicado en Zapopan.

La gestión del nuevo servicio fue pensada para estudiantes, maestros y personal administrativo del campus, aunque también beneficiará a habitantes de la zona metropolitana que viven en las cercanías del trayecto.

Nueva ruta del CUCBA busca mejorar movilidad y seguridad

Durante el arranque, Karla Planter, rectora de la UdeG, destacó que el proyecto nació de un convenio con la Secretaría de Movilidad firmado en mayo pasado, con el objetivo de facilitar el traslado de la comunidad universitaria.

La rectora aseguró que esta ruta representa un avance importante en materia de movilidad segura, ya que conectará puntos clave como el Parque Revolución, la Central de Zapopan y el propio campus del CUCBA.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La Federación Estudiantil Universitaria de Jalisco había solicitado desde hace meses la creación de esta ruta, debido a los robos y desapariciones que se registraban en los trayectos hacia el centro universitario.

“Es fundamental que el transporte público nos lleve hasta nuestro lugar de estudios”, expresó Elizabeth García, presidenta de la FEU, al señalar que muchos jóvenes debían caminar varios kilómetros por zonas solitarias para llegar al plantel.

Por su parte, alumnos como Ángel Castillo y Eduardo Gómez destacaron que la llegada de camiones nuevos y de doble cabina permitirá reducir los tiempos de traslado y ofrecer un servicio más seguro y cómodo para todos los usuarios.

De acuerdo con Amílcar López, vocero del SITEUR Jalisco, la implementación de esta ruta reducirá los intervalos de paso de 40 a 10 minutos, lo que significa una disminución del 50% en los tiempos de espera y un aumento de cobertura del 120%.

El servicio operará desde la madrugada hasta la medianoche, con el fin de atender a estudiantes de ambos turnos del CUCBA y garantizar traslados seguros a cualquier hora del día.