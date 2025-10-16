Incendian dos vehículos en Teocaltiche, Jalisco; autoridades se mantienen en alerta 

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco, incendiaron 2 vehículos en Teocaltiche. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Este jueves se mantiene un operativo de vigilancia en el municipio de Teocaltiche, ubicado en la zona Altos Norte de Jalisco, luego de que dos vehículos fueron incendiados en la zona centro, en lo que podría ser la respuesta a diversos actos delictivos entre grupos antagónicos que operan en la zona.

¿Qué dicen las autoridades en Jalisco?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cerca de las 11 de la noche del miércoles, se recibieron múltiples llamadas a la línea de emergencia del 911, en las que se reportaba la movilización de personas sospechosas en el municipio.

Lo anterior derivó en recorridos de vigilancia de la Policía Estatal que, durante su paso por la colonia El Puente, detectaron un vehículo de carga pesada que se encontraba en llamas, sin que hubieras testigos del hecho.

Minutos después, los elementos recibieron un segundo reporte en el que se informaba sobre otro vehículo incendiado sobre las calles Aristeo Ruiz y Martín Triana, en la colonia El Santuario, ubicadas en la misma zona poblacional.

En ambos casos se tuvo una reacción efectiva de Protección Civil, quienes lograr apagar las llamas en poco tiempo y se dio parte a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que se realicen las indagaciones correspondientes.

Al momento, las autoridades aún no han determinado los posibles responsables y las causas de los incendios, aunque estos hechos pusieron en alerta a las corporaciones de seguridad, quienes incrementaron los recorridos en el municipio.

Antes del incendio de los vehículos, se reportaron diversos enfrentamientos armados en varias zonas rurales del municipio, entre ellos, el asesinato de una persona en la cabecera municipal y el desmantelamiento de una casa de seguridad que era utilizada por grupos de crimen organizado para operar en la zona, en donde también se aseguró equipo táctico.

Desde hace meses permanece una importante presencia de policías estatales en el municipio de Teocaltiche, quienes no han logrado contener estos hechos de violencia debido a las pugnas del crimen organizado en la zona.