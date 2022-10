Algunas infracciones viales aumentarán en Jalisco luego de que fuera aprobada la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, por parte del Congreso del estado, hace algunos días. Este lunes, la diputada Mónica Magaña informó algunos de sus aspectos.

En conferencia de prensa, la legisladora informó que las infracciones que aumentarán su costo, una vez que la nueva ley de movilidad sea publicada, son aquellas que ponen en riesgo la vida.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la diputada por parte de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Movilidad especificó que las infracciones que aumentarán su monto, únicamente, son las que ponen en riesgo la vida de las personas.

Antes de esto, detalló que se ha mencionado que se trata de una ley recaudatoria; sin embargo, aclaró que el objetivo es salvar la vida de las personas ante siniestros viales. Con esto, dichas infracciones son:

En cuanto al uso del celular, la legisladora señaló que es uno de los principales siniestros leves y graves, por lo que enfatizó lo siguiente:

Finalmente, Mónica Magaña aclaró y realizó una precisión en cuanto a la infracción de fumar al manejar y que anteriormente había causado controversia. La presidenta de la Comisión de Movilidad aclaró que ésta es sólo para los operadores de Transporte Público.

La diputada abundó que esta precisión queda en dicha ley y aprovechó para recordar que aún no está publicada, por lo que resaltó que es el tiempo adecuado para que esta precisión quede aclarada.

“¿Cuándo no puedes fumar? Cuando eres conductor de transporte público y vas con gente en la unidad. Ahí no puedes. La precisión quedará salvaguardada en momento correcto. Recuerdo y repito, no se ha publicado, la gente ahorita no está siendo infraccionada ni siquiera por traer un niño menor de edad adelante o atrás en lo que actualizamos de la ley”.

Mónica Magaña, diputada y presidenta de la Comisión de Movilidad