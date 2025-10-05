Ingresan a penal de Puente Grande a exfutbolista Omar Bravo

GENERANDO AUDIO...

Omar Bravo, exfutbolista de la Chivas. Foto: Especial

En un operativo policial desplegado en el municipio de Zapopan, Jalisco, elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia detuvieron al exfutbolista de Chivas y la Selección Mexicana, Omar “B”, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

Orden de aprehensión contra Omar Bravo

La captura se llevó a cabo tras una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito.

Las investigaciones preliminares señalan que el detenido habría abusado de una adolescente en múltiples ocasiones durante los últimos meses, sin descartar la posibilidad de que haya cometido actos similares con anterioridad.

Este domingo, el exjugador, considerado uno de los máximos goleadores en la historia del Club Guadalajara, enfrenta su audiencia inicial ante un juez de control.

Recluido en penal de Puente Grande

Actualmente, permanece recluido en el penal de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco, en el área destinada a procesados, bajo estrictas medidas de confidencialidad impuestas por las autoridades judiciales.

El caso ha generado gran expectación, dado el prestigio deportivo del ex jugador, quien destacó tanto en el fútbol mexicano como en la Selección Nacional.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el curso legal del proceso.