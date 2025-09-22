Inician cierres viales en Guadalajara por obras de Siapa; durarán 11 semanas

GENERANDO AUDIO...

Estas obras son parte del programa de renovación de infraestructura. Foto: Siapa

A partir de este lunes inician cierres viales en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, por obras del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Las autoridades estatales prevén que los trabajos duren alrededor de 11 semanas, esto por la renovación de líneas de agua potable y alcantarillado que se harán en la ciudad.

Avenida Colón: sustitución de línea de agua potable

Desde este lunes 22 de septiembre, Siapa inició obras de sustitución de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario en distintos puntos de la ciudad.

En la primera fase, personal del Siapa reemplazará cerca de mil 500 metros de tubería de ocho pulgadas de diámetro en la Avenida Colón, además de renovar 135 tomas domiciliarias.

Las labores se realizan en el carril contiguo a la banqueta oriente, en sentido sur–norte, entre Longinos Cadena y Fray Andrés de Urdaneta.

Para facilitar la intervención se implementó un cierre parcial de la vialidad.

La dependencia aclaró que estas acciones no implicarán la suspensión del suministro de agua potable en colonias aledañas como Lomas de Polanco, 18 de Marzo y Colón Industrial.

Ajustes en transporte público en Guadalajara

En coordinación con la Secretaría de Transporte, se habilitarán ajustes temporales en las paradas de camiones que circulan por la zona de intervención.

No habrá cambios en los derroteros, únicamente en los puntos de ascenso y descenso.

Colonia Aldama Tetlán: rehabilitación de alcantarillado

De manera paralela, en la colonia Aldama Tetlán se rehabilitarán 240 metros de línea de alcantarillado sanitario de 12 pulgadas de diámetro, con la reposición de 45 descargas domiciliarias y no se prevé la interrupción del suministro de agua potable.

Las obras se ejecutan en la calle María Reyes, desde Hilaria Ríos hacia el oriente hasta Laura Apodaca, con un tramo que incluye giros hacia Carlota Núñez y de nuevo a María Reyes.

También en este frente será necesario el cierre de la vialidad.

Señalización y seguridad vial

Durante las 11 semanas que duren los trabajos, las zonas contarán con señalización, bandereros y luminarias nocturnas para prevenir percances.

Asimismo, elementos de la Policía Vial reforzarán su presencia en horas pico para agilizar la circulación.

Modernización de la red hidrosanitaria en Guadalajara

El organismo explicó que estas intervenciones forman parte del programa de renovación de infraestructura, con el objetivo de extender la vida útil de la red de agua potable y alcantarillado en Guadalajara.

Para dudas o reportes, Siapa mantiene abiertas sus líneas de contacto: redes sociales oficiales (@siapagdl en X y Facebook) y el número SIAPATEL 33-3668-2482.

La dependencia llamó a la población a mantenerse atenta a la información en sus canales oficiales para conocer actualizaciones de cierres y avances de las obras.

