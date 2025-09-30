Inundaciones alcanzan hasta 5 metros en Zapopan; rescatan a 96 personas y un perro

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en Zapopan. Foto: Omar Hernández

Una mañana caótica es la que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara, debido a las inundaciones generadas durante la madrugada y que afecta diversas vialidades importantes en la zona metropolitana.

Uno de los puntos de mayor contingencia se presenta en el municipio de Zapopan, donde el nivel del agua creció hasta los 5 metros, debido a que la capacidad del drenaje fue superada por las precipitaciones pluviales, aunado a que en varios puntos se registraron taponamientos debido a la basura estancada y donde el nivel del agua creció de manera considerable en colonias altamente pobladas.

“Tenemos afectaciones en la colonia La Martinica, Lomas de Tabachines y estamos también descartando hacia la zona de Arroyo hondo, las márgenes del arroyo; en la zona de La Martinica tuvimos niveles que alcanzaron hasta los 5 metros de profundidad, en estos momentos el nivel ya descendió lo suficiente para poder hacer el rescate seguro de las personas”, Mario Espinoza, coordinador municipal de Protección Civil del municipio de Zapopan.

Mientras los rescatistas trabajaban para desfogar el agua estancada, los habitantes se refugiaron en las plantas altas de sus viviendas o en los techos, donde esperaron que el personal de Protección Civil pudiera ingresar y evacuar en un primer momento a personas de la tercera edad e infantes.

“Se han rescatado hasta el momento, 96 personas, 78 adultos y el resto menores y un canino que están en buen estado de salud y sobre todo estamos ahorita, procedemos con las evaluaciones de daños”, Mario Espinoza, coordinador municipal de Protección Civil del municipio de Zapopan.

Además de los bomberos, a los trabajos de apoyo a la población se sumaron elementos de la Cruz Verde y Cruz Roja, quienes se encargaron de atender lesiones y crisis nerviosa.

“Tenemos una persona lesionada en una extremidad, en una fábrica de bolsas recicladas, fue atendida por compañeros de Cruz verde y de Cruz roja también que se encuentran aquí en el punto y afortunadamente no hemos tenido todavía lesionados de consideración”, Mario Espinoza, coordinador municipal de Protección Civil del municipio de Zapopan.

La lluvia continuará a lo largo del día, según los modelos del pronóstico meteorológico, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse alertas y evitar cruzar por los cauces de agua, para evitar ponerse en riesgo.

