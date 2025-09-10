GENERANDO AUDIO...

Pobladores de Tlajomulco varados por inundaciones. Foto: AFP

Las fuertes lluvias que se registraron desde el lunes causaron estragos y paralizaron Tlajomulco de Zúñiga y el centro de Guadalajara, Jalisco.

Las severas precipitaciones, que comenzaron hacia el final de la tarde del lunes, produjeron la saturación y el desborde de un canal pluvial que obstruyó las vías de comunicación entre el suburbio de Tlajomulco de Zúñiga, en la zona sur de la metrópoli, y el centro de Guadalajara.

Por inundaciones en Tlajomulco, automovilistas duermen en sus carros

Con las rutas cerradas, cientos de vecinos de la zona se vieron impedidos de retornar a sus casas, por lo que pernoctaron en sus vehículos y hasta en el transporte público, hasta este martes cuando hallaron su lugar de residencia completamente inundado.

Con el agua hasta la cintura o utilizando botes inflables, los habitantes de Tlajomulco iniciaron un penoso retorno a sus casas, con el apoyo de las autoridades locales que trabajaban para desfogar el agua acumulada y retomar la normalidad.

“Estamos aquí con todo el equipo (de emergencia) en la parte baja de la Zona Valle (…) Es la parte donde se desbordó el Arroyo Seco. El día de ayer (lunes) tuvimos la precipitación más fuerte en este temporal”, dijo a periodistas el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Velázquez.

Las lluvias provocaron también la caída de numerosos árboles, inundaciones en viviendas aun sin cuantificar de manera oficial y la volcadura de dos vehículos, uno de ellos un autobús de pasajeros con 17 personas, las cuales resultaron ilesas, según la alcaldía.

En Tlajomulco se ubica el aeropuerto internacional de Guadalajara, ciudad que será sede de algunos de los partidos del Mundial de Futbol 2026.