Bajan en Jalisco 62.5% delitos y 33% homicidios en el primer semestre de 2024

Gobernador de Jalisco resalta baja en incidencia delictiva. Foto: Especial

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, en Jalisco se redujeron 62.5% en los delitos de seguimiento especial y 33% en los homicidios comparado con el primer semestre de 2018 y el mismo periodo en 2024. En total, la incidencia delictiva del primer semestre registra una baja del 23%.

“Estamos cerrando a todo vapor, estamos dando buenos resultados y la gente lo reconoció en la pasada elección. Por eso lo que viene hoy es no aflojar el ritmo, seguir apretando los temas en los que hemos tenido ligeros aumentos como el caso el robo a persona donde vamos a seguir afinando la estrategia y por supuesto seguir respondiendo con la verdad a las mentiras, a las mentiras de quienes quieren generar miedo e inseguridad, a quienes quieren lucrar con el tema de seguridad para vender periódicos a todos ellos les decimos: nosotros estamos concentrados en lo nuestro, no vamos a aflojar el ritmo y vamos a seguir dando resultados y de esta manera le seguimos cumpliendo a Jalisco”, indicó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En cifras del mes de junio se reporta lo siguiente. La incidencia delictiva total en el comparativo del mes de junio de 2018 con junio de 2024 cuenta con una baja del menos 22.3%, cifras que siguen ubicando a Jalisco con menos 27.5% en la variación 2018 – 2024, debajo de la media nacional, mientras que el país registra el 3.4%.

En cuanto a los delitos de seguimiento especial, la disminución en junio de 2018 a junio de 2024 es de 63%, el mes más bajo de lo que va en la administración. En la variación nacional 2018 – 2024 la entidad reporta menos 64.6%, por debajo de la media nacional, mientras que el país redujo 39.4%.

La tendencia a la baja de los delitos de seguimiento especial es notoria. En el comparativo del primer semestre de 2018 con el primer semestre de 2024 con la reducción en robo a vehículo particular es del 62.3% (-64% de junio 2018 – junio 2024); robo a negocio menos 76.4% (-76.6% de junio 2018 – junio 2024); robo a persona menos 53.5% (-51% de junio de 2018 – junio 2024); robo en casa de habitación menos 71.8% (-70% de junio de 2018 – junio 2024); robo a vehículo de carga pesada menos 78.2% (-79.7% de junio de 2018 – junio 2024); robo a banco -75.0% (-100% de junio de 2018 – junio 2024); robo a cuentahabiente menos 81.4% (-86.8% de junio de 2018 – junio 2024) el mes más bajo en lo que va de la administración.

“Bajamos, en el 2018 teníamos 33 mil 128 delitos y bajamos a 12 mil 402, es decir, 62.5% de reducción. Esta es la mejor muestra que cómo el trabajo que hemos hecho va dando resultados y lo podemos ver en el análisis específico del mes de junio, es el mes de junio más bajo desde hace muchísimo tiempo, por supuesto en todo lo que va de la administración”, indicó Enrique Alfaro Ramírez.

Las víctimas de homicidios dolosos en este primer semestre de 2024, en comparativa con el mismo en 2018, la baja es del 33%.

“Lo que sí es un asunto a rescatar es que hoy podemos decir que Jalisco está por debajo de la media nacional en el lugar 14 en la tasa de incidencia delictiva de homicidio doloso. Ese es un indicador de cómo mientras a nivel nacional se ha logrado reducir la incidencia de homicidios dolosos en 16%, Jalisco la ha logrado bajar en 38.2%”, explicó Alfaro.

En un tema en el que desde el principio de la administración se implementaron estrategias para la disminución de este delito, en víctimas de feminicidio la reducción por mes en junio de 2014 corresponde al 100%, con el mimo mes en 2018. En la variante semestral la baja es del 55.2%.

“Antes de nosotros no se medían las cosas iguales porque no se investigaban todos los homicidios de mujeres por protocolo de femicidios. Hoy sí lo hacemos y hemos llegado a los niveles más bajos, pero mientras haya uno solo no podemos cantar victoria y debemos de seguir concentrados y trabajando”, señaló.

Los delitos de feminicidio, secuestro y extorsión mantienen una posición por debajo de la media nacional.