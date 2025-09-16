Jalisco condonará multas y recargos a contribuyentes con adeudos estatales

GENERANDO AUDIO...

Habrá distintos descuentos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Jalisco anunció el Programa de Regularización de Adeudos por Contribuciones Locales, que permitirá a los contribuyentes ponerse al corriente con beneficios como la condonación de multas y reducción de recargos en el estado.

¿A quiénes beneficia el programa?

De acuerdo con el Servicio Estatal Tributario (SET), este esquema aplica a todas las contribuciones estatales, entre ellas:

Impuesto Sobre Nómina

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado

Impuesto Sobre Hospedaje

Impuesto Sobre Enajenación y Distribución de Boletos de Rifas y Sorteos

Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados

La jefa del SET, Dahely Dessireé Carranza Viesca, explicó que la medida busca dar oportunidad a quienes tienen adeudos de ponerse al día con descuentos en recargos y multas.

“La idea del Servicio Estatal Tributario es darle una oportunidad al contribuyente de que se corrija si es que están omisos en el pago de los impuestos, o bien, si ya tienen un crédito fiscal determinado, que puedan obtener ese beneficio de condonación de multas y reducción de recargos, para que puedan pagar con un importe reducido en multas y recargos” Dahely Dessireé Carranza Viesca, jefa del SET

Vigencia y requisitos

El programa estará vigente del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Para acceder, las y los contribuyentes deberán:

Presentar una solicitud mediante escrito libre en las oficinas del SET, ubicada en la calle Magisterio #1499, colonia Observatorio, Guadalajara

No contar con medios de defensa pendientes, salvo que presenten desistimiento

Cubrir en un plazo máximo de siete días los montos no condonados

Cabe mencionar que, quienes ya estén en esquemas de pago en parcialidades, también podrán participar, aunque los beneficios no se acumulan con otros programas.

Reducciones y beneficios

Conforme señala el Programa de Regularización de Adeudos por Contribuciones Locales de Jalisco, los descuentos varían según el tipo de adeudo:

100% en multas y 80% en recargos si se paga en una sola exhibición

70% en multas y 60% en recargos si se opta por parcialidades

En omisión de declaraciones u otros incumplimientos, la condonación va del 10 al 80% en multas y del 40 al 80% en recargos

En otros incumplimientos fiscales, los contribuyentes podrán acceder a una condonación de recargos de entre 40 y 80%

En créditos fiscales determinados y exigibles, mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución, se otorgará 100% de condonación tanto en multas como en recargos

Sustitución obligatoria de placas 2025

El Gobierno estatal también reiteró el llamado a las y los propietarios de vehículos para cumplir con la sustitución de placas. Actualmente, el trámite cuenta con beneficios en la Ley de Ingresos, como subsidio en el costo de verificación y de placas, pero en 2026 ya no será gratuito.

Los requisitos para la sustitución son:

Factura original o copia certificada del vehículo

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Pago del refrendo 2025

Identificación oficial con fotografía

Juego de placas anterior

Comprobante de verificación vehicular 2025

Carranza Viesca destacó que Jalisco incrementó en 15% su recaudación propia respecto al año anterior, lo que equivale a 2 mil 440 millones de pesos adicionales.

“Si caminamos de la mano con el contribuyente, lo asesoramos y le damos elementos legales y jurídicos, logramos una mejor recaudación con beneficios para todos”, subrayó la funcionaria.

