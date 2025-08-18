Jalisco lanza cédula profesional con foto y QR: trámite inicia hoy

GENERANDO AUDIO...

El documento busca ser más seguro, funcional y útil. Foto: Gobierno de Jalisco

A partir de este lunes 18 de agosto, el Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección de Profesiones, comenzó a emitir la nueva cédula profesional estatal que integra fotografía y un código QR para validar su autenticidad.

Este documento busca ser más seguro, funcional y útil como identificación oficial en el ámbito profesional.

Cédula profesional en Jalisco: nuevo formato con más seguridad

Francisco Ramírez Salcido, subsecretario general del Gobierno, y Carmen Lorena Sánchez Jáuregui, directora de Profesiones, presentaron la actualización y destacaron que el documento facilitará la identificación en espacios académicos, laborales e institucionales.

El nuevo formato estará disponible en dos modalidades:

Digital , a partir del 18 de agosto

, a partir del 18 de agosto En tarjeta PVC, a partir del 1 de septiembre

Cabe mencionar que las cédulas actuales seguirán vigentes y no perderán validez.

Trámite sencillo y en menos de 15 minutos

El proceso inicia en línea en la página serviciossgg.jalisco.gob.mx/profesiones/preregistro, con validación presencial en las oficinas de Profesiones, ubicadas en Francisco I. Madero #110, Zona Centro de Guadalajara.

La expedición se realiza el mismo día en un tiempo menor a 15 minutos, en un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.

El costo en 2025 es de:

724 pesos por emisión de la cédula por primera vez

237 pesos en caso de reposición o actualización

Cédula más cercana a profesionistas en Jalisco

Actualmente, Jalisco cuenta con más de 193 mil profesionistas registrados. Las áreas con mayor número de solicitudes son Salud, Ingeniería, Derecho, Arquitectura, Contaduría y Educación.

Para facilitar el acceso al trámite en el interior del estado, la Dirección de Profesiones implementó módulos itinerantes que visitarán diferentes municipios durante el año: Autlán (agosto), Zapopan (septiembre), Colotlán (octubre), Cihuatlán (noviembre) y Lagos de Moreno (diciembre).

Reconocimiento a los profesionistas de Jalisco

En el marco del Mes del Profesionista, también se anunció la edición 2025 del evento Profesionista Destacado del Año, que se celebrará el próximo 22 de agosto en el Teatro Degollado.

En esta ocasión se reconocerá a 71 profesionistas por su impacto en distintas disciplinas y su compromiso con la comunidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]