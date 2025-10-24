Prepara Jalisco entierro de 800 cuerpos sin identificar

GENERANDO AUDIO...

Panteón. Foto: Cuartoscuro

El estado de Jalisco prepara los expedientes de 800 cuerpos de personas sin identificar que permanecen en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y que próximamente serán sepultados en tres panteones municipales.

El titular del IJCF, Axel Rivera, informó que se están integrando todos los archivos básicos de identificación para cada cuerpo, con el fin de reunir la mayor cantidad posible de información que permita su identificación plena.

“Una vez que por la cuestión forense está culminada, concluyendo el archivo básico de identificación, entonces se presentan estos casos de personas en las que no hay ningún dato de identidad, se llevan a una mesa de trabajo con la Fiscalía del Estado, quienes revisan el tema también por la parte de la de investigación ministerial y de esa manera concluir sus datos de investigación”, Axel Rivera, titular del IJCF

De no ser posible, se integrarán los expedientes con toda la información útil para una futura identificación, cuando los restos ya estén en los cementerios.

El proceso se realizará cuando se tenga la carpeta completa, que incluirá datos de características fisonómicas, genética, dactiloscopia, odontología, antropología, y el proceso de criminalística y medicina forense, incluyendo fotografías y el protocolo de necropsia.

Crearán comisión de acompañamiento

De acuerdo con las autoridades, a fin de garantizar transparencia en el proceso, se instalará una Comisión de Acompañamiento para Inhumación, presidida por la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, e integrada por dependencias e instituciones especializadas.

“La convocatoria para el registro de colectivos que deseen participar en la elección de los tres representantes está abierta toda esta semana, la Secretaría de Participación Ciudadana dará a conocer el resultado el 30 de octubre. Posteriormente, convocaremos a la instalación formal de la Comisión de Inhumación para comenzar con los trabajos correspondientes”, Edna Montoya

El IJCF reconoció que enfrenta dificultades para obtener perfiles genéticos de cuerpos en estado de descomposición avanzada, esqueletización o mineralización, lo que complica la obtención del perfil genético.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Los cuerpos serán llevados en los panteones municipales Guadalajara, Mezquitán y El Salto. Además, se gestiona con los municipios de Jalisco la cesión de espacios en otros panteones municipales. Este proceso se aplicará tanto a cuerpos no identificadas como a los no reclamados.