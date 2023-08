Jalisco tiene su propio proyecto educativo, con o sin libros de texto

En Jalisco, la educación no está condicionada a un conflicto legal por la distribución de los libros de texto, aseguró el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en rueda de prensa. Se anunció que el estado cuenta con un proyecto educativo sólido, que da certeza a las y los maestros, pero, principalmente, a los estudiantes de educación básica, con la apuesta de Recrea “Educar para la Vida”, que cuenta con proyectos integradores y materiales digitales para hacer frente a falta de distribución de los libros de texto gratuitos, del ciclo escolar 2023-2024.

“El Gobierno de Jalisco no forma parte de este proceso legal, nosotros no formamos parte en este juicio, reafirmamos el día de hoy como lo hemos hecho siempre nuestro respeto con el Poder Judicial y vamos a esperar su resolución. En tato no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco”.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco