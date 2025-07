GENERANDO AUDIO...

Mujer agredió a vendedora de tamales en Guadalajara. Fotos: Cuartoscuro / Getty

Recientemente, un video se viralizó en redes sociales al captar el momento en que una mujer, posteriormente apodada “Lady Tamales”, agredió verbalmente y tiró el puesto de una comerciante en las calles de Guadalajara.

La agresora fue ampliamente criticada por la actitud prepotente y la violencia que ejerció contra la joven vendedora. En el video original, incluso se le escucha amenazar: “Te voy a tirar el puesto, me vale madres”.

Lady Tamales pide disculpas a la vendedora

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando la misma mujer reapareció en el lugar de los hechos, pero esta vez con una actitud completamente distinta. En un nuevo video que también circula en redes, la agresora se presenta frente a la vendedora para ofrecer una disculpa pública.

“Estoy arrepentida, no quiero que esto siga corriendo… me ha afectado en lo personal y laboralmente”, dice la mujer mientras sostiene una breve disculpa dirigida principalmente a la comerciante. La vendedora, que en esta ocasión sostiene la cámara, acepta la disculpa al final del video con la esperanza de que el asunto no escale más.

@jazmin_torres3112 Actualización! 2ª Parte #ladytamales El fin de este vídeo jamás fue generar estas reacciones de odio, recordemos que todos estamos expuestos, solo debemos crear conciencia y controlar nuestras emociones ante situaciones así. Es de humanos cometer errores y ella ya dio la cara tanto para los empleados de los tamales como para todos ustedes. La señora se presentó para pedir disculpas, hablaron y decidieron grabar un video para poder acabar con las amenazas que está recibiendo ella y su familia. @MVSNOTICIAS @Azteca Noticias @Guardia Nocturna @Venga La Alegría ♬ sonido original – Jazmín Torres

“Por mi parte yo acepto la disculpa”, responde la joven, dando por cerrado el momento, la mujer que anteriormente tiró el puesto se retira y se acaba la grabación.

Las redes no perdonan

Pese al gesto de arrepentimiento, las reacciones en redes sociales no fueron del todo comprensivas. Usuarios cuestionaron la sinceridad de la disculpa y aseguraron que sólo lo hizo por el impacto que tuvo en su vida personal y profesional, no por el daño que causó a la comerciante.

El caso ocurrió en la avenida La Llave, en Guadalajara, y comenzó cuando la mujer exigió que la vendedora se moviera de su sitio de trabajo, a pesar de que el puesto estaba lejos de la salida del estacionamiento. La situación se tornó violenta y, tras los insultos y amenazas, la mujer terminó derribando la hielera con los tamales.

