“Te amaré siempre”: padre de Roberto Olmeda, desaparecido en Lagos de Moreno, comparte triste y tierno mensaje

Mientras siguen las investigaciones en torno al caso de la desaparición de los cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, el padre de uno de ellos compartió un triste y tierno mensaje en redes sociales.

Se trata de Armando Olmeda, padre de Roberto Olmeda, quien ha hecho distintas declaraciones a medios de comunicación durante el transcurso de la búsqueda e investigación.

¿Qué dice el mensaje del padre de Roberto Olmeda, desaparecido en Lagos de Moreno?

Fue durante la tarde de este miércoles cuando Armando Olmeda, en su cuenta de Facebook, compartió algunas palabras para su hijo y los muchachos desaparecidos.

La publicación ha generado alrededor de mil 500 reacciones en dicha plataforma, la mayoría de tristeza, por parte de los internautas.

“Tú eres el cielo, cambiarás tú el color, te amaré siempre, la magia quedo en mí, 5 días para 5 ángeles” Expresó el papá de Roberto Olmeda en Facebook.

Asimismo, la publicación muestra dos fotografías, una del joven y la otra con otro mensaje de Armando Olmeda: “Aquí no necesitamos valientes, necesitamos gente que sepa amar. Yo no soy de letras, solo tengo primaria, pero para amar, no se necesita estudiar”.

Cabe destacar que, en dicha red social, Armando ha compartido otras imágenes alusivas a su hijo, quien desapareció con sus amigos desde el viernes pasado.

En ellas, distintos usuarios han interactuado con él con mensajes de aliento, mientras la búsqueda continúa, luego de que se encontrara uno de los autos de los jóvenes, con un cuerpo, también calcinado.

¿Cuáles son los últimos avances en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno?

Este miércoles, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó del aseguramiento de una finca en Lagos de Moreno, en las inmediaciones de la colonia Orilla del Agua, relacionada con el caso.

En este inmueble, las autoridades encontraron distintos indicios, entre ellos, manchas de sangre y calzado, que hacen suponer que los cinco jóvenes estuvieron en dicho lugar.

Hallan restos óseos calcinados en Lagos de Moreno

Mientras que, la mañana de este jueves, la corporación informó del hallazgo de restos óseos calcinados de cuatro personas en el interior de un inmueble, también en Lagos de Moreno.

“A través de un reporte realizado el día de ayer donde se mencionaba de la posible localización de restos humanos en el interior de una finca, elementos de la policía municipal acudieron a dicho lugar. Donde encontraron lo que parecieran ser restos óseos y cuatro cráneos con huellas de calcinación en su totalidad, sin poder determinar rasgos físicos, edad o sexo” Resaltó la Fiscalía de Jalisco

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses #IJCF coadyuva en la fijación y recolección de los indicios, donde ya trabajan con los dictámenes forenses correspondientes para identificar a las víctimas.



Leer más ➡️ https://t.co/yv4n7PlXSe pic.twitter.com/dNsdMaLrVh — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 17, 2023

AMLO señala que hay varias hipótesis, pero hay que esperar

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que hay varias hipótesis y calificó como “muy triste” el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

También resaltó que corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco, aunque el Gobierno sí apoya en la investigación con un grupo de especialistas en secuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Y remarcó que será la Fiscalía General de la República (FGR), la que decidirá si atrae el caso, como lo pide el gobernador de Jalisco.