Aparece presunta imagen de jóvenes de Lagos de Moreno amordazados; esperan localizarlos con vida

Las autoridades locales trabajan en esclarecer los hechos. FOTO: Getty

Por la madrugada de este martes, familiares de Roberto, Uriel, Diego, Jaime y Dante, los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, dieron a conocer la existencia de una fotografía y una grabación en video donde presuntamente los cinco amigos se aprecian amordazados y torturados en calidad de víctimas de la violencia.

El padre de Roberto, quien ha fungido como vocero de las familias afectadas, aseguró que aún confía en que el video donde presuntamente se aprecia el asesinato de los jóvenes desaparecidos sea un montaje y aún puedan localizarlos con vida.

Familias de los jóvenes confían en que sea un montaje. FOTO: Especial

Sin embargo, también sugirió que se encuentra preparado para localizar a su hijo y a sus amigos sin vida; a diferencia de otros familiares quienes incluso sugirieron destrozar los vehículos de la Fiscalía y realizar manifestaciones violentas en contra de instalaciones gubernamentales, el padre de Roberto hizo un llamado a no caer en acciones que puedan provocar un aumento en la violencia.

“Les voy a decir lo que sé, no les puedo decir lo que no sé, yo me estoy imaginando un chin%$· de cosas, pero estoy casi seguro al 100 por ciento que sí los vamos a encontrar… La idea es encontrarlos, entonces les pido así como están que nosotros somos puro amor, si ellos no son, pues eso es problema de ellos” Armando Olmeda / Padre de Roberto

Sin confirmación de que sean los jóvenes de Lagos de Moreno

Aunque de manera oficial la Fiscalía de Jalisco no ha emitido un posicionamiento tras la aparición de la fotografía y el video señalado por los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos, fuentes del área de Comunicación Social de esta dependencia aseguraron que la búsqueda de los cinco amigos veinteañeros continúa con la expectativa de encontrarlos con vida.