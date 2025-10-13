Lluvias dejan un muerto y 1,200 viviendas dañadas en Puerto Vallarta

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @PabloLemusN

Hasta las 21:00 horas de este 12 de octubre, se confirman más de mil 200 viviendas dañadas, un muerto y un militar electrocutado, quien está fuera de peligro, como saldo de la tormenta que se registró en Puerto Vallarta, Jalisco, la madrugada de este domingo.

Así lo informó Sergio Ramírez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), al ser cuestionado sobre el saldo que dejó el Núcleo Convectivo de Tormenta, resultado de los remanentes de la depresión tropical Raymond en Puerto Vallarta.

Agregó que personal operativo realiza labores de desagüe y retiro de lodo en las zonas con mayores afectaciones, que corresponden a las colonias:

Ixtapa

Cañadas

Mojoneras

Bobadilla

La Floresta

Portales

Parque Las Palmas

De acuerdo con la dependencia estatal, hay desbordamientos en los canales Virgen, Contentillo, Rastro, Poetas, Villas Universidad, Mojoneras y CUC, lo que mantiene anegadas diversas calles y dificulta la circulación vehicular, por lo que brigadas de la UEPCBJ trabajan en la limpieza de cauces y en la evaluación de daños a viviendas y comercios.

Mientras que el número de inmuebles afectados aún no se determina con precisión, por lo que podría aumentar, los equipos de emergencia permanecen en campo para identificar riesgos estructurales y verificar condiciones de seguridad en las colonias más afectadas.

De igual forma, autoridades locales y estatales monitorean las condiciones meteorológicas, pues se prevé la continuidad de lluvias intermitentes durante las próximas horas, a la vez que la Secretaría de la Defensa mantiene activo el Plan DN-III-E con labores de evacuación preventiva y apoyo en el traslado de habitantes a zonas seguras.

¿Cuál es el saldo de las lluvias en Puerto Vallarta?

Por otro lado, destaca que una persona falleció y un elemento del Ejército sufrió una descarga eléctrica durante las lluvias registradas la madrugada de este domingo en Puerto Vallarta, provocadas por los remanentes de la depresión tropical Raymond.

La víctima mortal fue arrastrada con su vehículo por la corriente del canal ubicado sobre la Avenida 16 de Septiembre, colonia Floresta, donde el automóvil quedó atorado bajo un puente, mientras el conductor murió antes de poder salir.

Además, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional resultó gravemente lesionado al recibir una descarga eléctrica cuando apoyaba en tareas de desalojo de agua en la colonia Parque Las Palmas, una de las más afectadas por el desbordamiento del canal pluvial que cruza el área.

Según los reportes, el militar realizaba recorridos de apoyo y vigilancia cuando tuvo contacto con un cable energizado, pero sus compañeros lograron rescatarlo y trasladarlo a una unidad de Protección Civil Municipal, para luego llevarlo al Hospital Naval de Puerto Vallarta.

Ahí, según acotó el director de la UEPCBJ, el efectivo logró ser estabilizado, aunque presenta lesiones graves a causa de la descarga eléctrica, mientras que se encuentra fuera de peligro.