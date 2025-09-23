Lluvias en Jalisco recargan Lago de Chapala al 70%

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Lago de Chapala, el embalse natural más grande de México, y principal fuente de abastecimiento para la Zona Metropolitana de Guadalajara, alcanzó este fin de semana el 70.6% de su capacidad, según el monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ello, equivale a cerca de 5 mil 500 millones de metros cúbicos de agua, con un incremento notable, luego de que en mayo, antes del inicio del temporal, el lago estaba al 49%, y en septiembre de 2024 apenas al 56%. Con las lluvias, el nivel subió 1.54 metros y se espera que al cierre de la temporada llegue al 75%.

Ello, luego de que 2018, 2021 y 2024 han sido de los mejores años para su recuperación, mientras que 2020, 2022 y 2023 fueron los más críticos.

Presas al máximo

Además de Chapala, otras presas que abastecen a la metrópoli jalisciense muestran niveles históricos: Calderón está al 103% y El Zapotillo, inaugurada en agosto de 2024, al 104%. Este sistema interconectado podrá aportar hasta tres metros cúbicos adicionales por segundo a la ciudad.

Toda vez que, con la cercanía de las Fiestas Patronales de San Francisco de Asís, que se celebrarán del 26 de septiembre al 4 de octubre, autoridades y prestadores de servicios esperan que el buen nivel del lago atraiga a más turistas, consolidando la recuperación económica de la ribera.

