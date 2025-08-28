Lord “qué te importa”: funcionario borracho enfrenta a policías en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Dijo ser funcionario y de ahí su actitud prepotente. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Desde el estado de Jalisco surgió Lord “qué te importa”, un hombre que fue detenido por policías tras conducir borracho.

Cabe destacar que este sujeto se enfrentó e insultó a los oficiales tras mencionarles que era un funcionario de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara.

Parte del altercado con los agentes fue captado en video y compartido en redes sociales. Tras viralizarse, las autoridades informaron que el empleado fue dado de baja.

A continuación, el video que da cuenta del momento. Advertencia: el siguiente material audiovisual contiene palabras altisonantes, se recomienda discreción.

¿Qué sucedió en el incidente con Lord “qué te importa, no me toques”?

El nuevo personaje viral en Jalisco, un funcionario de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, fue captado en video insultando y enfrentando a policías tras ser detenido por manejar en estado de ebriedad.

Según reportes locales, el incidente ocurrió en la madrugada del 27 de agosto en el cruce de Avenida Américas y Manuel Acuña.

Tras detenerlo, los agentes confirmaron con la prueba de alcoholemia que el hombre conducía ebrio, por lo que este, con una actitud altanera, alegó contra ellos.

En las imágenes, se observa a Lord “qué te importa, no me toques”, como fue bautizado en redes, perder los estribos, gritar groserías y exigir que no lo tocaran.

“Ni siquiera sabes quién soy”, se le ve diciendo mientras encara, insulta y dice groserías a los policías. Asimismo, varias de sus frases no logra terminarlas.

La reacción por parte de los internautas fue inmediata: cientos de comentarios reprocharon el abuso de autoridad.

¿Qué dijo la Policía de Guadalajara?

Ante la polémica, la Policía de Guadalajara informó que abrió un procedimiento para darlo de baja. Finalmente, la corporación destacó que no permitirá este tipo de conductas.

“Iniciamos un procedimiento administrativo para dar de baja a un empleado administrativo de esta Comisaría que fue detenido por elementos del Operativo Salvando Vidas cuando conducía en aparente estado de ebriedad y que habría intentado amedrentar a los elementos de la Comisaría Vial. La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara no permitirá este tipo de conductas que lastiman los valores de nuestra institución” Destacó la institución en sus redes sociales oficiales

