Madres buscadoras denuncian ausencia de pruebas en rancho Izaguirre: “¡No hay nada, no se vale!”

Inconformidad hubo por parte de integrantes de grupos de buscadores que acudieron al rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, alegando que ya no había zapatos, ropa o mochilas, evidencia que se había mostrado en un principio.

A través de redes sociales se compartieron videos de la forma en que encontraron los lugares habilitados por parte de las autoridades de la entidad para el recorrido por el lugar programado para este jueves, en donde ya se observa que muchos de ellos ya habían sido barridos.

En declaraciones a representantes de los medios de comunicación, una madre buscadora, con la voz entrecortada, confirmó que no había nada en el rancho Izaguirre.

“¡Nada, no hay nada!, ¡no hay prendas, no hay zapatos, no hay mochilas!, ¡no hay nada, se desaparecieron!, ¡no se vale!”.