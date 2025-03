El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fijó su postura tras la conferencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre la atracción de la investigación del rancho Izaguirre en Teuchitlán.

A nombre de las activistas, pidieron a las autoridades federales actuar con seriedad en el caso.

“La verdad no dicen nada nuevo, no concretan nada, es volver a esperar y seguir esperando para que ellos trabajen y tomen cartas en el asunto. Esperamos que esta vez sí se trabaje, porque si no, vamos a quedar como siempre: hallazgos en el olvido y familias luchando por encontrar a sus desaparecidos”.

Colectivo de madres buscadoras