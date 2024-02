¿Carrera con obstáculos? Motociclista atropella a corredor en Medio Maratón de Guadalajara

El Medio Maratón de Guadalajara se realizó este domingo en la capital del estado de Jalisco. Sin embargo, en redes sociales fue difundido un video en el que un motociclista atropella a un corredor.

La grabación, como la compartida por @LocosXCorrerOK, se volvió viral entre usuarios de redes sociales. En las denuncias, se dijo que un juez era transportado en dicho vehículo.

En las imágenes se aprecia que el deportista jalisciense es el único corredor sobre la calle y, al parecer, sin tratar de esquivarlo, dos personas a bordo de una motocicleta lo atropellan.

Tras la difusión, el Comité Organizador del 21K Guadalajara emitió un comunicado en el que, señala que el corredor fue atendido en un hospital privado. Asimismo, señaló que sólo presentó unos golpes.

Posteriormente, este lunes Israel Oropeza, nombre del corredor atropellado, compartió un video en el que comenta un poco de lo sucedido el domingo pasado.

Además de lamentar lo sucedido, el Comité Organizador del 21K Guadalajara explicó que el corredor, a pesar de lo ocurrido, terminó la carrera por su propio pie.

De la misma manera, en la atención médica brindada, resaltó que se le aplicaron los exámenes correspondientes para descartar cualquier lesión grave. En los resultados de los mismos se descartaron fracturas o heridas mayores.

Al momento, los organizadores del Medio Maratón Guadalajara toman las medidas correspondientes y seguirán al pendiente del corredor atropellado por una motocicleta.

Este lunes, en su cuenta de Facebook, Israel Oropeza, con la cabeza vendada, emitió unas palabras a través de un video, tras el incidente en la competencia.

Además de agradecer la atención y apoyo de los organizadores, Comude Guadalajara y a los que han estado al pendiente de él y señaló que ya se encuentra en mejor estado.

Aunque también pidió que esto no vuelva a suceder y llamó a las autoridades para tener una mejor organización en el evento.

“Quiero hacer hincapié en que esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Hoy me tocó a mí, espero y no lo toque a otras personas, a otros corredores y que lo que me ocurrió, pues no llegó a ser grave. Ojalá y a otra persona no le vuelva a ocurrir y pueda llegar a ser algo mucho más grave. Yo les pido también a los de Comude Guadalajara que nos ofrezcan un evento un poco mejor organizado, por la salud y bienestar de todos los atletas y sobre todo la confianza y que puedan divertirse como se debe en un evento de esta magnitud”

Israel Oropeza, corredor originario de Jalisco