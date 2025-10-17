“Mi Primera Renta”: Jalisco lanza propuesta para jóvenes que buscan su primer hogar

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco, lanzan iniciativa “Mi Primera Renta”. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Acceder a una vivienda digna será más fácil para las juventudes de Jalisco. La iniciativa “Mi Primera Renta”, presentada en el Congreso del estado, ofrece subsidios de hasta 50% del alquiler durante los primeros seis meses de independencia, con el objetivo de que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida sin las limitaciones económicas que impone el alto costo de la renta.

¿Qué dice la propuesta en Jalisco?

El programa busca subsidiar hasta el 50% del costo mensual de renta durante los primeros seis meses de independencia de jóvenes jaliscienses, como una medida para hacer efectivo el derecho a un techo seguro y apoyar su desarrollo económico y social.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Durante la presentación, el diputado José Luis Tostado Bastidas destacó que la iniciativa representa un paso firme hacia una política pública que responda a las necesidades de vivienda juvenil, y reconoció el liderazgo de Omar Cervantes en la búsqueda de soluciones que garanticen autonomía y estabilidad.

Por su parte, Cervantes Rivera explicó que el subsidio beneficiará a 8 mil jóvenes, con un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos, equivalente al 25% del salario promedio juvenil. La propuesta también contempla la creación de un padrón estatal de rentas para regular y transparentar el mercado, en beneficio de arrendadores y arrendatarios.

Las diputadas Monserrat Pérez Cisneros y Ana Fernanda Hernández SanMiguel coincidieron en que el programa atiende un problema social urgente. Pérez Cisneros señaló que la falta de vivienda accesible está vinculada a factores económicos y de oferta en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras que Hernández subrayó que la iniciativa contribuye a reducir desigualdades territoriales y sociales.

El director general del IJALVI, Guillermo Medrano Barba, calificó la iniciativa como inédita en el país y aseguró que el instituto colaborará en la creación de las reglas de operación y en el diseño de los censos que permitan aplicar el programa de manera efectiva.