Niña muere tras ser arrastrada por corriente de agua en Jalisco

Foto: Especial

Una niña de nueve años fue arrastrada la tarde-noche de este sábado por la corriente de agua del río de la comunidad Rincón de los Molinos, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. Es la octava víctima en el año.

El hecho se registró cuando la niña y su padre viajaban en una motocicleta e intentaron cruzar hacia el río, momento en que la fuerte corriente derribó el vehículo y arrastró a la menor de nueve años.

Se solicitó auxilio a las corporaciones de emergencia e inmediatamente comenzó la búsqueda por parte de Protección Civil Municipal de Atotonilco el Alto, personas de la comunidad y elementos de la Comandancia Regional Poncitlán.

Después de varias horas de intensa búsqueda, elementos de Protección Civil Municipal lograron ubicar el cuerpo de la menor, el cual se encontraba atorado en un árbol a unos cuantos metros de la orilla del río.

Con este incidente, suman ocho personas fallecidas durante el temporal de lluvias del presente año en el estado.

Las autoridades confirmaron que las precipitaciones continuarán en Jalisco, por lo que, hicieron un llamado a la población para evitar cruzar por corrientes de agua para evitar accidentes.