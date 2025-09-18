¿No puedes acudir a la verificación vehicular en Jalisco? Pasos para cambiar tu cita

GENERANDO AUDIO...

El cambio de fecha aplica en diversas situaciones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Con el objetivo de mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población, el Gobierno de Jalisco mantiene en marcha el programa de Verificación Vehicular Responsable en la entidad.

Se trata de una medida que busca reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más consciente en la entidad.

Este trámite es obligatorio para todos los propietarios de automóviles registrados en el estado y debe realizarse dentro de los periodos establecidos según el calendario oficial.

Sin embargo, en caso de que no puedas acudir a tu cita en la fecha programada, tienes la posibilidad de reagendarla sin costo adicional y de manera sencilla.

¿En qué casos se puede reagendar la cita?

El cambio de fecha o de Centro de Verificación Responsable aplica en situaciones como:

Imposibilidad de acudir el día previamente agendado

Necesidad de ajustar la hora de la cita

Cambio de centro en el que se realizará la verificación

Paso a paso para cambiar tu cita de verificación

Ingresa al portal verificacionresponsable.jalisco.gob.mx

Da clic en el botón “ Da seguimiento, cancela o modifica tu cita ”

” Captura el folio de trámite o el número VIN/NIV de tu vehículo

Selecciona la nueva fecha, hora o Centro de Verificación Responsable y confirma la modificación

Sin costo adicional

Este procedimiento no genera ningún cargo extra y puede realizarse cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se haga dentro de los plazos establecidos por el programa.

Debes tomar en cuenta que no te puedes presentar a la verificación vehicular sin cita. Una vez que hayas agendado, debes acudir en el horario indicado, y tienes una tolerancia de 15 minutos.

