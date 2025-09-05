GENERANDO AUDIO...

Los Aguilar tocarán tras la ceremonia del Grito de Independencia. Foto: Cuartoscuro

Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, dio a conocer su postura, luego de que circulara una petición para exigir la cancelación de Los Aguilar en el concierto de la celebración del Grito de Independencia.

Cabe recordar que, como parte del programa oficial de la celebración de las Fiestas Patrias en Guadalajara, Pepe Aguilar, su hija Ángela Aguilar y su otro hijo, Leonardo Aguilar, se presentarán como acto principal para la noche del 15 de septiembre.

Al momento, la petición ciudadana, que se encuentra en la plataforma change.org, contabiliza más de 165 mil firmas.

¿Por qué quieren cancelar el concierto de Los Aguilar en Jalisco?

La petición, que se encuentra publicada desde hace varios días y está dirigida al gobernador de Jalisco, acusa a Pepe Aguilar de sus comentarios hechos en Estados Unidos y que estarían relacionados con el cumplimiento de la ley migratoria.

Por otro lado, también acusa a Ángela Aguilar por describirse como “mexicoamericana legal”. La petición menciona que esta expresión marca una “división dolorosa entre migrantes ‘legales’ e ‘ilegales’”.

De la misma manera, destaca las polémicas y escándalos de la hermana de Leonardo Aguilar, “que no representan valores positivos ni familiares”.

“La dinastía Aguilar ha mostrado actitudes elitistas y alejadas del pueblo, olvidando que fue el público —los mismos migrantes a quienes hoy dividen con sus palabras— quienes los hicieron famosos” Destaca la petición en change.org

¿Qué dijo Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, al respecto?

Ante la petición, recientemente, el gobernador de Jalisco confirmó que Los Aguilar sí se presentarán en el concierto por el Grito de Independencia en Guadalajara.

El mandatario destacó que ya hay un contrato de por medio, el cual fue firmado desde hace meses, así como resaltó el “compromiso moral”, al hablar del evento y de la familia Aguilar.

”Creo que la familia Aguilar son grandes artistas, son grandes personas. Los conozco, desde hace muchos años, a Pepe, a Ángela, a Leonardo. (…) Entiendo que muchas veces hay polémica en este tipo de temas, pero la gente de Jalisco también quiere escucharlos. Entiendo que hay gente que no, pero su trayectoria les respalda. Por lo tanto, yo les invito a que acudan a escuchar a la familia Aguilar. El contrato fue firmado hace muchos meses y, bueno, pues, no solamente hay un compromiso contractual, hay un compromiso moral y, pues, de del cariño de la gente de Jalisco con Los Aguilar. Aquí los vamos a recibir con mucho cariño” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

¿Cuál es el horario de la presentación de Los Aguilar en Guadalajara, Jalisco?

El concierto de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar está programado para el próximo 15 de septiembre, después de la ceremonia del Grito de Independencia, a las 21:00 horas, en Paseo Alcalde, el acceso es gratuito.

