Panteón en Tlaquepaque, bajo investigación por presunta exhumación y reventa de espacios

GENERANDO AUDIO...

Vinculan a servidores públicos con el caso. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una investigación por la presunta profanación del panteón de San Sebastianito, en el municipio de Tlaquepaque.

Las investigaciones señalan que servidores públicos municipales habrían realizado exhumaciones clandestinas para revender espacios que ya estaban ocupados.

Familiares denuncian retiro de restos sin consentimiento

Integrantes de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron que trabajadores del cementerio retiraron restos mortales de sus familiares sin autorización.

De acuerdo con testimonios, los funcionarios argumentaron que las familias se retrasaron en el pago de cuotas de mantenimiento.

Las declaraciones también señalan que las autoridades municipales trasladaron los restos a un predio contiguo, sin cumplir los requisitos legales, lo que habría permitido revender los espacios.

Fiscalía abre segunda carpeta de investigación en Tlaquepaque

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social inició este 20 de agosto una segunda carpeta de investigación relacionada con el caso.

Por lo que personal de la Vicefiscalía realiza entrevista a trabajadores de distintas dependencias del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para deslindar responsabilidades.

Paralelamente, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas mantiene abierta otra indagatoria bajo protocolos aplicados en denuncias de posibles inhumaciones clandestinas.

[TE PUEDE INTERESAR: Autos que tienen hasta el 31 de agosto para realizar la verificación en Jalisco]

Sin denuncias formales por parte del municipio

Aunque los colectivos expusieron públicamente la posible profanación del cementerio, ninguna autoridad municipal presentó denuncias formales sobre lo ocurrido en San Sebastianito.

La Fiscalía del Estado continuará las investigaciones para determinar la veracidad de los señalamientos y esclarecer si existieron exhumaciones clandestinas y reventa de tumbas en Tlaquepaque.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]