Paquetazo 3x1 Jalisco: ¿qué placas deben cambiarse antes del 31 de agosto?

GENERANDO AUDIO...

Hay varios modelos de placa que se deben cambiar. Foto: Gobierno de Jalisco

Durante 2025 el Gobierno de Jalisco implementó el programa Paquetazo 3×1, con el que los automovilistas pueden renovar placas, realizar la verificación vehicular y pagar el refrendo en un solo trámite en el estado. Si pagaste el refrendo y recibiste el cupón para aprovechar el programa, en Unotv.com te decimos quiénes deben hacer el cambio de placas antes del 31 de agosto.

¿Quiénes deben cambiar placas antes de que acabe agosto?

Las autoridades estatales informaron que los propietarios con placas de los diseños antiguos “Maguey”, “Gota” y “Minerva” deben realizar la sustitución. Este grupo representa cerca del 70% del parque vehicular en el estado.

En contraste, las placas más recientes, los modelos “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025), ya cumplen con la normatividad vigente, incluyen mayor durabilidad, visibilidad y un código QR que protege los datos de los conductores.

Plazo para agosto

Los dueños de vehículos con placas terminación 6 tienen hasta el próximo 31 de agosto para hacer el trámite correspondiente.

Además, este mes también corresponde a los vehículos con terminación 7, que podrán hacer el trámite hasta el 30 de septiembre.

Documentos necesarios

Para recibir las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras, los automovilistas deben presentar:

Certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025

Placas anteriores (deben entregarse)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Identificación oficial vigente

Calendario de placas en Jalisco 2025

El canje de láminas continúa durante lo que resta del año, de acuerdo con este calendario oficial:

Agosto: terminación 6 y 7

Septiembre: terminación 7 y 8

Octubre: terminación 8 y 9

Noviembre: terminación 9 y 0

¿Qué pasa si no haces el cambio?

El comisario Vial de Jalisco, Alberto Arizpe, advirtió que a partir del 1 de enero de 2026 se aplicarán sanciones a quienes circulen con placas no vigentes.

Recuerda que cumplir con las fechas evita multas y garantiza que el vehículo esté al día en trámites de circulación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]