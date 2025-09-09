GENERANDO AUDIO...

El Gobierno del estado de Jalisco diseñó una estrategia para mejorar el registro en el padrón vehicular mediante un procedimiento de cambio de placas que aplica obligatoriamente al 70% de los vehículos registrados en la entidad.

Este procedimiento está a punto de expirar y, en los últimos meses del año, se espera cubrir la totalidad de los automóviles objetivo con el Paquetazo 3×1, que incluye el cambio de placas, la verificación y el refrendo por un solo pago.

¿Quiénes deben realizar el cambio de placas con el Paquetazo 3×1?

Deben hacerlo todos los conductores que pagaron el refrendo y recibieron el cupón para este esquema. De acuerdo con las reglas de operación, esos conductores deberán agendar una cita para realizar el cambio de placas.

Aquellos conductores con diseños de placas “Gota”, “Maguey” y “Minerva” deben sustituir las láminas antes de que concluya el año. A partir de 2026, todos los vehículos en Jalisco deberán circular con las placas “Collage” (2019) o “Cabañas” (2025).

¿Cuándo debe realizarse el cambio de placas?

El Gobierno de Jalisco estableció un sistema escalonado en el que los conductores deben cambiar sus placas según el número final de la lámina. En los meses próximos, el calendario es:

Septiembre: terminaciones 7 y 8

terminaciones y Octubre: terminaciones 8 y 9

terminaciones y Noviembre: terminaciones 9 y 0

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras debes presentar: certificado de verificación 2025 (aprobado o no aprobado), las placas anteriores, comprobante de domicilio no mayor a 90 días e identificación oficial vigente.

¿En qué consiste el Paquetazo 3×1?

1. Pago del refrendo

Haber realizado el pago del refrendo 2025 antes del 30 de junio, a través del portal oficial de Refrendo Jalisco o en las oficinas recaudadoras autorizadas. Al completar el pago se te entregó un cupón que valida tu derecho al paquete.

2. Verificación vehicular

Con el cupón obtenido al pagar el refrendo debes agendar la cita de verificación en el sistema de Verificación Responsable del estado. La verificación puede realizarse con el cupón del Paquetazo; en ocasiones se generan constancias o comprobantes digitales que debes conservar para el siguiente paso.

3. Cambio de placas

Con el pago del refrendo y la constancia de verificación (aprobada o no aprobada) podrás agendar la cita para el canje de placas en la recaudadora correspondiente. En la cita entregarás las placas anteriores y recibirás las nuevas láminas y la tarjeta de circulación actualizada.

Para recuperar tus placas debes presentar los documentos exigidos (factura o documento probatorio de propiedad, comprobante de domicilio, identificación oficial y las placas anteriores).

