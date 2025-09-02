¿Cuánto cuesta el Pase de Estancia Temporal y qué vigencia tiene?
El Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025 es el documento que permite a los automovilistas con placas foráneas, o de municipios de Jalisco donde no aplica la Verificación Responsable, circular sin restricciones hasta por 30 días naturales por semestre, sin necesidad de realizar la prueba vehicular.
Vigencia y costo del Pase de Estancia Temporal
El pase tiene una vigencia máxima de 30 días por semestre, es decir, puede solicitarse dos veces al año, siempre y cuando no se exceda ese límite. Además, es un trámite gratuito, lo que lo convierte en una alternativa práctica para quienes visitan o transitan de forma temporal en Guadalajara y municipios donde es obligatoria la verificación.
¿Quiénes pueden solicitar el Pase de Estancia Temporal?
El beneficio aplica únicamente para vehículos que:
- Porten placas de otros estados
- Estén registrados en municipios de Jalisco sin verificación obligatoria
En ambos casos, el documento es personal e intransferible, ya que se expide por vehículo con base en los datos de la tarjeta de circulación.
Requisitos para tramitarlo
Para solicitar el Pase de Estancia Temporal es necesario contar con:
- Correo electrónico activo
- Nombre completo, teléfono, código postal, país, estado y ciudad
- Datos del vehículo: número de serie, marca, modelo, año y placas
- Número vigente de la tarjeta de circulación
Paso a paso para obtener el Pase de Estancia Temporal
- Ingresar al portal oficial de Verificación Responsable Jalisco
- Seleccionar el menú “Mis trámites”
- Dar clic en “Solicitar mi Pase de Estancia Temporal”
- Completar el formulario y validar los datos
Una vez aprobado, el sistema generará el documento para descargar e imprimir, con el cual podrás circular de forma legal sin riesgo de multas.