¿Cuánto cuesta el Pase de Estancia Temporal y qué vigencia tiene?

| 20:42 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Pase de Estancia Temporal
Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

El Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025 es el documento que permite a los automovilistas con placas foráneas, o de municipios de Jalisco donde no aplica la Verificación Responsable, circular sin restricciones hasta por 30 días naturales por semestre, sin necesidad de realizar la prueba vehicular.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Vigencia y costo del Pase de Estancia Temporal

El pase tiene una vigencia máxima de 30 días por semestre, es decir, puede solicitarse dos veces al año, siempre y cuando no se exceda ese límite. Además, es un trámite gratuito, lo que lo convierte en una alternativa práctica para quienes visitan o transitan de forma temporal en Guadalajara y municipios donde es obligatoria la verificación.

¿Quiénes pueden solicitar el Pase de Estancia Temporal?

El beneficio aplica únicamente para vehículos que:

  • Porten placas de otros estados
  • Estén registrados en municipios de Jalisco sin verificación obligatoria

En ambos casos, el documento es personal e intransferible, ya que se expide por vehículo con base en los datos de la tarjeta de circulación.

Requisitos para tramitarlo

Para solicitar el Pase de Estancia Temporal es necesario contar con:

  • Correo electrónico activo
  • Nombre completo, teléfono, código postal, país, estado y ciudad
  • Datos del vehículo: número de serie, marca, modelo, año y placas
  • Número vigente de la tarjeta de circulación

Paso a paso para obtener el Pase de Estancia Temporal

  • Ingresar al portal oficial de Verificación Responsable Jalisco
  • Seleccionar el menú “Mis trámites”
  • Dar clic en “Solicitar mi Pase de Estancia Temporal”
  • Completar el formulario y validar los datos

Una vez aprobado, el sistema generará el documento para descargar e imprimir, con el cual podrás circular de forma legal sin riesgo de multas.

Te recomendamos:

Se forma tormenta tropical Kiko en el océano Pacífico; ve trayectoria

Clima

Se forma tormenta tropical Kiko en el océano Pacífico; ve trayectoria

Primero en conejos y ardillas, ahora también en ciervos: reportan extrañas protuberancias

Estados Unidos

Primero en conejos y ardillas, ahora también en ciervos: reportan extrañas protuberancias

Dorothea Celeste Wilson, conductora de TV, muere a los 42

Entretenimiento

Dorothea Celeste Wilson, conductora de TV, muere a los 42

Paro de transportistas sí se hará en Toluca; puntos afectados, horario y demandas

Estado de México

Paro de transportistas sí se hará en Toluca; puntos afectados, horario y demandas

Etiquetas: , ,