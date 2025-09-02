GENERANDO AUDIO...

El Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025 es el documento que permite a los automovilistas con placas foráneas, o de municipios de Jalisco donde no aplica la Verificación Responsable, circular sin restricciones hasta por 30 días naturales por semestre, sin necesidad de realizar la prueba vehicular.

Vigencia y costo del Pase de Estancia Temporal

El pase tiene una vigencia máxima de 30 días por semestre, es decir, puede solicitarse dos veces al año, siempre y cuando no se exceda ese límite. Además, es un trámite gratuito, lo que lo convierte en una alternativa práctica para quienes visitan o transitan de forma temporal en Guadalajara y municipios donde es obligatoria la verificación.

¿Quiénes pueden solicitar el Pase de Estancia Temporal?

El beneficio aplica únicamente para vehículos que:

Porten placas de otros estados

Estén registrados en municipios de Jalisco sin verificación obligatoria

En ambos casos, el documento es personal e intransferible, ya que se expide por vehículo con base en los datos de la tarjeta de circulación.

Requisitos para tramitarlo

Para solicitar el Pase de Estancia Temporal es necesario contar con:

Correo electrónico activo

Nombre completo, teléfono, código postal, país, estado y ciudad

Datos del vehículo: número de serie, marca, modelo, año y placas

Número vigente de la tarjeta de circulación

Paso a paso para obtener el Pase de Estancia Temporal

Ingresar al portal oficial de Verificación Responsable Jalisco

Seleccionar el menú “Mis trámites”

Dar clic en “Solicitar mi Pase de Estancia Temporal”

Completar el formulario y validar los datos

Una vez aprobado, el sistema generará el documento para descargar e imprimir, con el cual podrás circular de forma legal sin riesgo de multas.