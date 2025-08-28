Pase temporal Guadalajara 2025: aprende a tramitarlo paso a paso
El Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025 permite a vehículos con placas foráneas o de municipios de Jalisco, donde no aplica la Verificación Responsable, circular de forma legal sin necesidad de hacer la prueba. Este documento es gratuito y tiene una vigencia de hasta 30 días naturales por semestre.
Este beneficio aplica únicamente en los municipios donde es obligatoria la Verificación Responsable. Con el pase, los autos pueden circular de forma temporal sin sanciones.
El documento se solicita de manera digital y es personal para cada vehículo.
Paso a paso para tramitar el Pase de Estancia Temporal
- Ingresa al portal oficial: Verificación Responsable Jalisco.
- Selecciona el menú “Mis trámites”.
- Da clic en “Solicitar mi Pase de Estancia Temporal”.
- Llena el formulario con la información requerida.
Requisitos para obtener el pase
Para completar el trámite, necesitarás:
- Correo electrónico de contacto.
- Datos personales: nombre completo, teléfono, código postal, país, estado y ciudad.
- Datos del vehículo: número de serie, marca, modelo, año, placas, país y estado.
- Datos de la tarjeta de circulación: número vigente.
Una vez validada la información, el sistema emitirá tu Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025, listo para descargar e imprimir.