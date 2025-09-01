¿Qué apoyos hay en Jalisco para personas con discapacidad?
En el estado de Jalisco, miles de personas con discapacidad enfrentan barreras a diario: falta de empleo formal, dificultad para acceder a servicios médicos especializados, limitaciones en su movilidad y un reto constante para integrarse plenamente a la vida social y comunitaria.
Las autoridades estatales han implementado programas sociales que buscan no sólo aliviar la carga económica de las familias, sino también reconocer y fortalecer la labor de los cuidadores, quienes suelen dedicar su tiempo completo a acompañar y atender a sus seres queridos.
En 2025 destacan tres apoyos clave impulsados por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS): “Jalisco Te Cuida”, el Apoyo a Personas Cuidadoras dentro del Sistema Estatal de Cuidados, y el programa Yo Jalisco: Apoyo al Transporte Público, antes conocido como “Mi Pasaje”.
Cada uno atiende una necesidad distinta —desde subsidios mensuales, hasta traslados gratuitos y respaldo económico directo— con el objetivo de ofrecer inclusión, movilidad y mejor calidad de vida a este sector de la población y sus familias.
El Gobierno de Jalisco ofrece tres programas clave en 2025 para mejorar la atención social, movilidad y reconocimiento de personas con discapacidad y de quienes les cuidan.
Jalisco Te Cuida
El programa “Jalisco Te Cuida” entrega un apoyo mensual de 2 mil pesos a personas con discapacidad, así como a quienes enfrentan enfermedades crónicas como cáncer o insuficiencia renal. También contempla a sus cuidadores, a quienes reconoce como parte esencial en la red de acompañamiento.
Apoyo a Personas Cuidadoras
Dentro del Sistema Estatal de Cuidados, se ofrece un respaldo económico a quienes dedican tiempo completo a cuidar a familiares. A través del esquema “Yo Jalisco, Apoyo a Personas Cuidadoras”, se entregan 2 mil pesos bimestrales durante ocho meses, lo que representa un alivio para las familias y un reconocimiento formal a una labor que en su mayoría realizan mujeres.
Yo Jalisco: Apoyo al Transporte
En materia de movilidad, el programa “Yo Jalisco: Apoyo al Transporte” garantiza que personas con capacidades diferentes y sus acompañantes puedan trasladarse sin costo en el transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado.
- Este beneficio incluye hasta 2 pasajes diarios gratuitos, con una vigencia de seis meses, que puede renovarse.
Un paso hacia la inclusión
Estos programas buscan cerrar brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan mayores retos de autonomía.
Con apoyos que van desde el transporte público gratuito hasta subsidios directos para pacientes y cuidadores, el Gobierno de Jalisco intenta fortalecer una red de apoyo que coloca la inclusión social como una prioridad.