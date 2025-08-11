¡Qué no se te haga tarde! No hay servicio en la Línea 1 de Mi Tren en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Se implementó servicio provisional. Foto: Siteur Jalisco

En el estado de Jalisco, la operación en la Línea 1 de Mi Tren se vio interrumpida este lunes por la mañana, informó el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), en su cuenta de X.

De acuerdo con la información oficial, personal técnico trabaja para restablecer la operación a la brevedad, mientras se llevan a cabo las maniobras necesarias para resolver la falla que provocó la detención.

Servicio provisional en la Línea 1 de Mi Tren en Jalisco

Para atender la demanda de los usuarios, se implementó un servicio provisional de transporte entre las estaciones Auditorio y Juárez, permitiendo la movilidad parcial mientras continúa la contingencia.

Ante la situación, las autoridades pidieron comprensión a la ciudadanía y recomendaron anticipar tiempos de traslado, así como buscar rutas alternas para evitar retrasos.

¿Cuál es la afectación en la Línea 1 de Mi Tren en Jalisco?

Cabe destacar que, al momento, Siteur Jalisco no ha dado a conocer las causas del paro de la operación o cuál es la falla que ha impedido el funcionamiento adecuado de la Línea 1.

