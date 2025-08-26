¿Qué se sabe del asesinato de dos familias en Guadalajara y El Arenal, Jalisco?

GENERANDO AUDIO...

En total, de ambos hechos, nueve personas fueron asesinadas. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía de Jalisco abrió investigaciones para esclarecer el asesinato de dos familias en hechos distintos ocurridos en Guadalajara y en El Arenal, en total, de ambos hechos, nueve personas fueron privadas de la vida en el estado.

Las indagatorias se realizan con apoyo del C5, la Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Nacional.

Cuatro integrantes de una familia hallados en Guadalajara

El 22 de agosto fueron localizados los cuerpos de cuatro integrantes de una familia en la colonia San Andrés, Guadalajara. Entre las víctimas se encuentran un hombre de 36 años, una mujer de 32, una niña de siete años y su hermano de 13; todos originarios de Michoacán.

De acuerdo con la investigación, el padre de familia se dedicaba a la compra y venta de vehículos

El auto en el que se hallaron los cuerpos fue rastreado hasta un taller mecánico, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajan en la fijación de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

Cinco personas asesinadas en El Arenal

Por otro lado, también, en la madrugada del 22 de agosto, se registró un ataque armado en el municipio de El Arenal.

En el lugar murieron cinco personas: una mujer de 48 años, su hija de 16 y su hijo de 18, además de un hombre de 37 años, pareja sentimental de la mujer, y un joven de 18 años, novio de la adolescente.

Los peritajes determinaron que las víctimas murieron por heridas de bala, además, se utilizó, al menos, una pistola calibre nueve milímetros y una escopeta calibre 12.

La vivienda donde ocurrió el ataque permanece bajo resguardo mientras continúan los análisis periciales.

Operativo de seguridad en la región

Para dar con los responsables, la Fiscalía de Jalisco desplegó un operativo en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

La vigilancia se mantiene en, al menos, cuatro municipios de la región.

Avances en la investigación

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales revisa horas de grabaciones del C5 y cruza información con áreas de inteligencia federales y estatales. Asimismo, la Fiscalía reiteró que trabaja para esclarecer estos hechos que han conmocionado a la sociedad jalisciense.

