¡Qué susto! Tigre ataca a veterinaria en reserva natural en Mazamitla, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

La grabación causó polémica en redes sociales. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Desde Jalisco, fue difundido un video que muestra cómo un tigre ataca a una veterinaria en una reserva natural ubicada en el municipio de Mazamitla.

Aunque ni la mujer ni el ejemplar resultaron heridos, la grabación, además de viralizarse, causó polémica entre usuarios de redes sociales.

Cabe mencionar que, en otra grabación, la veterinaria explicó la razón por la que el enorme felino actuó de esa manera, así como que las instalaciones del parque son seguras.

Tigre ataca a veterinaria en reserva natural en Mazamitla; ¿qué se sabe?

El video fue compartido durante el pasado domingo, en las escenas se muestra cómo la veterinaria, identificada como Alejandra, se encuentra frente al lugar donde se encuentra el protagonista, identificado como “Rayitas”, junto con otros dos tigres, en el parque ecoturístico Camino Real del Tigre, en Mazamitla, Jalisco.

Al momento en que Alejandra les da la espalda, el felino se abalanza sobre ella, sin embargo, la reja de seguridad impide que la tome completamente, pero sí logra sujetarla, con mucha fuerza, del impermeable que usa la mujer.

Como el ejemplar la zarandeó un par de veces, una de las visitantes del lugar trata de ayudarla, mientras la veterinaria se sujeta de la reja de seguridad, que separa a los felinos del público.

Finalmente, como señalan medios locales, personal del parque logró liberar a la veterinaria de las garras del tigre sin lastimarlo.

¿Por qué la atacó?

Mucha polémica ha surgido tras la difusión del clip, ya que muchos internautas señalan que el incidente surgió a raíz de las medidas de seguridad del lugar, así como que hace falta más regulación por falta de las autoridades correspondientes. Otros tomaron con humor lo sucedido.

Posteriormente, en un clip compartido en las redes sociales de Camino Real del Tigre, la misma veterinaria apareció y explicó que “Rayitas” se sintió atraído por el impermeable que usaba en ese momento.

De la misma manera, reiteró que las condiciones en la reserva natural son seguras. “En Camino Real del Tigre somos una gran familia y su seguridad, junto con la de los animales, siempre va primero”, destaca la publicación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]