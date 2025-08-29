¿Quién era Esmeralda FG, influencer asesinada junto a su familia en Jalisco?

GENERANDO AUDIO...

Autoridades continúan las indagatorias. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La mujer que fue encontrada muerta junto con su familia en San Andrés, en Guadalajara, fue identificada como Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida como Esmeralda FG, influencer y tiktoker originaria de Michoacán.

De acuerdo con medios locales, ella y su familia se mudaron recientemente a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Su esposo se dedicaba a la compraventa de autos y al cultivo de jitomate.

¿Quién era Esmeralda FG?

Esmeralda Ferrer Garibay compartía su estilo de vida en distintas plataformas digitales. Ganó popularidad en TikTok con su cuenta @esmeraldafg222, donde, al momento, registra poco más de 20 mil seguidores y más de 515 mil Me Gusta.

En sus publicaciones destacan videos de lipsync, así como contenido que retrataba un estilo de vida rodeado de lujos. Publicaba clips en los que aparecía con bolsas de diseñador, autos de alta gama, viajes internacionales y cirugías estéticas.

También mostraba a sus hijos y a sus perros y frases como “Ventajas de tener un novio narco”, acompañadas de narcocorridos. Su último video, del 7 de agosto, suma más de 170 mil reproducciones, donde se leen comentarios que lamentan su fallecimiento.

¿Cuáles son los últimos reportes del caso?

Este jueves, la fiscalía estatal confirmó la identidad de los integrantes de la familia que fue localizada en una camioneta el pasado 22 de agosto: Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años; Roberto Carlos Gil Licea, su esposo, de 36 años; y sus hijos, Gael Santiago, de 13 años, y Regina, de 7.

De la misma manera, la corporación señaló que los restos fueron entregados a sus familiares el lunes pasado.

Por otro lado, el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, informó que las primeras líneas de investigación apuntan a las actividades del padre de familia.

Las cámaras de videovigilancia permitieron rastrear parte del recorrido de la camioneta, lo que condujo a un taller mecánico cercano. En ese lugar las autoridades hallaron evidencias que hacen suponer que ahí fueron asesinados.

Secuestran a testigos tras declarar

Como parte de las indagatorias, dos hombres que se encontraban en el taller fueron llevados a declarar. Al no hallarse elementos en su contra quedaron en libertad.

Sin embargo, al salir de la Fiscalía se reunieron con otros dos conocidos y un grupo armado los interceptó.

Trasciende que tres fueron privados de la libertad y uno logró escapar. Autoridades estatales confirmaron que las familias de estos hombres ya los reportaron como desaparecidos y que el sobreviviente es buscado para rendir declaración.

El crimen de Esmeralda FG y su familia ha generado indignación en Guadalajara y reabre la conversación sobre los riesgos que enfrentan las creadoras de contenido en México.

