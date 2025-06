¿Quién es Sofía Figueroa, exfuncionaria de Guadalajara que admitió haber sacrificado a un perro en ritual de santería y luego lo negó?

Sofía Figueroa, exfuncionaria de Guadalajara, es una joven que desde el estado de Jalisco, recientemente, ha causado polémica luego de que, en una transmisión en vivo en TikTok, en la que hablaba de la santería y de la religión Orisha, admitió que sacrificó a un perro para qué le quitarán a sus “enemigos del camino”.

Tras la viralización del video, además de que se dio a conocer que ya no labora para el Gobierno de Guadalajara, ante los señalamientos en su contra, compartió otro video en el que desmiente la muerte del canino.

En la grabación, Naomi Sofía Figueroa Álvarez aparece interactuando con sus seguidores, a quienes les habla de la religión Orisha y de una “consulta en la que le dicen todo” y con eso ella ya sabe “quién la va a traicionar y quién no”.

“Pero la neta, esto de la religión está perrísimo, para los que tiene duda de meterse o no, métanse. Si son unas personas que les encanta saber qué va a pasar o que alguien los esté guiando en su vida par poder hacer las cosas bien, métanse”, explicó en el clip difundido en redes.

Inmediatamente, ante una pregunta en el video en vivo de uno de sus seguidores, Sofía Figueroa agregó que el asunto de la religión es caro, pero vale la pena por el “sacrificio que haces del dinero”, pero luego señaló que no debe verse desde un punto de vista “monetario”.

Asimismo, detalló que se trata de una guía efectiva, así como que le han advertido de varias cosas, es en ese momento que mencionó el presunto sacrificio de un perro.

“Y yo, por ejemplo, tuve que hacer un sacrificio muy grande (…) porque le cortaron a un perro (hace un ademan simulando un corte en su cuello), entonces, ese era para que me quitaran a mis enemigos del camino, así que todos caen”, dijo la joven para después seguir bailando en la transmisión en vivo.

Luego de que el clip fuera difundido, de acuerdo con medios locales, trascendió que Naomi Sofía Figueroa Álvarez era servidora pública del Gobierno de Guadalajara, Jalisco.

Según las versiones, era colaboradora especializada 7C, en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, esto en la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, donde, supuestamente, tenía una antigüedad desde el 18 de marzo en la nómina, donde percibía 18 mil 400 pesos, como sueldo mensual bruto, además de ayuda para despensa y transporte.

A través de un comunicado, el Gobierno de Guadalajara explicó que la joven no forma parte de dicha administración desde el 31 de mayo pasado, “fecha en la que se dio de baja por término de contrato”.

Asimismo, se detalló que fue una trabajadora eventual que solo laboró en el municipio por 72 días, por lo que, al transmitirse la sesión en vivo, ya no había una relación laboral entre ella y el Gobierno de Guadalajara.

“En el Gobierno de Guadalajara reafirmamos nuestra postura de respeto a los derechos de los animales”, finaliza el comunicado, sin dar más detalles de las labores o del contrato de Naomi Sofía Figueroa Álvarez.

Este lunes, en Tiktok, Naomi Sofía Figueroa Álvarez volvió a aparecer en un video, en el que se arroba a diversos medios de comunicación, para aclarar su situación.

La joven, además de pedir una disculpa pública, señaló que está muy arrepentida luego de la controversia creada ante la sociedad. Asimismo, mencionó que lo dicho en el en vivo, se debe a que había personas que la amedrentaban.

“Quiero aclarar también que lo que yo dije en ese video es totalmente una mentira, una mentira dicha desde mi vulnerabilidad, desde mi miedo, ya que hay personas que me amedrentaban con ese tema y que se dedicaban a eso”

De la misma manera, agregó que ella sería incapaz de dañar a algún animal y resalta que, de hecho, quiere a los animales y que incluso, ella misma tiene mascotas. Además, confirmó que ya no labora para el Gobierno de Guadalajara, Jalisco.

“Quiero, de verdad, aclarar que yo sería una persona incapaz de hacerle daño a un animal, ya que yo tengo mascotas y me gustan mucho los animales. De verdad, no tengo palabras y esto lo afronto como una ciudadana más, ya que yo, desde el 31 de mayo no formo parte del Gobierno de Guadalajara”