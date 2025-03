El rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, operaba como un centro de reclutamiento y exterminio del crimen organizado desde 2012, según informó Indira Navarro, vocera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Luego de que se hiciera público el hallazgo de fosas clandestinas en la propiedad, varias personas que sobrevivieron al lugar se han puesto en contacto con el colectivo y coincidieron en que los homicidios eran masivos.

“Recibí una llamada en la madrugada que me dice: ‘Este centro no era escuelita, era reclutamiento para las personas que querían entrar al crimen organizado’. Había personas que estaban en contra de su voluntad, a ellos no les daban arma. Esto estaba funcionando desde 2012”.

Indira Navarro, vocera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.