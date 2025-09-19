Residente médica muere en hospital del IMSS en Jalisco, familiares acusan negligencia

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Especial

Familiares de Nicole Stark Carrillo exigen investigar las extrañas circunstancias de su muerte. La residente médica hallada sin vida el 16 de septiembre en el área de descanso de médicos del Hospital General Regional (HGR) No. 46 del IMSS de Jalisco.

Ella murió en su horario de prácticas y los resultados de la autopsia revelan que fue por asfixia por causa indeterminada, mientras sus familiares aseguran que era una persona saludable, por lo que sospechan que se trate de un feminicidio.

Antes del deceso, Nicole se habría desmayado durante una cirugía, por lo que fue sacada del quirófano y enviada a dormir al área de descanso de los médicos. Familiares señalan que no recibió atención. Ella ingresó a su turno de guardia el 15 de septiembre, y el 16 le avisaron a su familia que Nicole había fallecido.

“De acuerdo con lo que informó el director, mi sobrina estaba en quirófano atendiendo a un paciente, se desmayó y cayó al piso. Despierta y, de acuerdo con el comentario de personas que estaban presentes, despertó desorientada y le dicen que se vaya a urgencias para que la revisen. Comentan que caminó a urgencias, ella les dice que se siente bien y regresa al quirófano. La doctora le dice que no puede estar ahí y que se vaya a dormir. Se acuesta en una camilla que estaba afuera del quirófano. “A las 4:00 am van a ver cómo sigue y estaba desorientada, pero le dicen que se duerma. A las 6:00 de la mañana van a despertarla, pues ya terminaba su guardia y se encuentran que ya había fallecido. Nos informan que trataron de reanimarla, pero ya no tenía signos vitales, ya tenía un rato sin vida. Hasta las 8 de la mañana es cuando hacen la llamada a mi hermana, que no le habían avisado antes porque tenían que esperar al director”

Héctor Carrillo / tío de Nicole

Nicole Stark Carrillo tenía 27 años, era residente del tercer año de anestesiología en el hospital regional del IMSS en Guadalajara. Cursó la carrera de medicina en la Universidad Guadalajara Lamar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

IMSS responde, niega responsabilidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco reaccionó a la muerte de Nicole lamentando la pérdida y asegurando que sí le brindaron atención médica. Aseguran que se está colaborando en las investigaciones.

“Sobre este hecho, quiero informar que durante la mañana del 16 de septiembre se reportó el estado de inconsciencia de la médica, a quien se le brindó en forma inmediata la atención médica. A pesar de los esfuerzos de nuestro personal de salud, la paciente falleció, por lo que se realizó el reporte inmediatamente a las autoridades ministeriales. “Asimismo, en todo momento Trabajo Social ha brindado el apoyo a los familiares en los procesos requeridos. De igual forma, directivos de Prestaciones Médicas, Servicios Jurídicos y personal de este hospital general número 46, colaboramos con todas las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Reiteramos nuestra solidaridad con la familia y nuestro compromiso con el seguimiento todo el caso”

Wilberto Gutiérrez Astorga / director del HGR 46 del IMSS

La familia asegura que Nicole no fue atendida de inmediato, y que la institución aún no se ha acercado a ellos. Piden que las autoridades investiguen a fondo el caso para determinar si hubo negligencia por parte del personal médico.

Además, piden adoptar medidas que mejoren las condiciones laborales de los residentes, quienes denuncian, son explotados, maltratados y obligados a trabajar en jornadas extenuantes y en condiciones inhumanas.

La familia pide justicia para Nicole y que su muerte sirva para que ningún otro residente sufra el mismo destino.