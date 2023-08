Restos encontrados en finca no son de jóvenes desaparecidos: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que los restos encontrados en una finca de la colonia Orilla del Agua, del municipio de Lagos de Moreno, no corresponden a ninguno de los cinco jóvenes reportados como desaparecidos desde el pasado 11 de agosto.

En entrevista ante medios de comunicación, el mandatario estatal pidió que los detalles los pueda dar la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero sí adelantó que las osamentas no corresponden a los jóvenes, tema que incluso ya se platicó con sus familiares.

“Hay elementos para decir que esas cuando menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás. Pediría que en esos temas los detalles pueda darlos la Fiscalía, pero sí puedo adelantar que en principio esas osamentas no corresponden a los jóvenes”.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.