Robo desata persecución y balacera en Tlajomulco: un muerto y un detenido

La persecución se extendió por varios kilómetros. Foto: Omar Hernández

Durante la madrugada de este miércoles 17 de septiembre, se registró una intensa movilización policiaca en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que derivó en la muerte de un presunto delincuente y la detención de otro, tras una persecución y enfrentamiento armado en la zona.

Policías persiguen por más de 15 km a ratero en Tlajomulco

Los hechos ocurrieron luego de que la Policía Municipal recibió un reporte a la línea de emergencia 911 sobre el robo de un taxi de plataforma por parte de dos jóvenes, de 20 y 25 años de edad, en la colonia Los Cántaros.

Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la zona y, en poco tiempo, lograron ubicar la unidad con reporte de robo. Los uniformados le marcaron el alto al conductor, pero éste, en lugar de atender las indicaciones, aceleró la marcha, lo que derivó en una persecución que se prolongó por más de 15 kilómetros en diversas vialidades de la ciudad, hasta llegar a la colonia La Perla.

De acuerdo con el reporte oficial, en ese punto los involucrados descendieron de la unidad y uno de ellos sacó un arma de fuego con la que intentó disparar contra los oficiales, lo que provocó un enfrentamiento armado que concluyó con la muerte de uno de los presuntos delincuentes.

Tras la persecución y el enfrentamiento, el cuerpo del hombre abatido quedó en el lugar, mientras que su acompañante fue detenido por los oficiales. La zona fue asegurada y se dio parte a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar los trabajos periciales correspondientes e integrar la carpeta de investigación.

Asimismo, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió para realizar el levantamiento del cuerpo, llevar a cabo la identificación oficial de la víctima e integrar más indicios a la investigación, entre ellos, posibles antecedentes penales.

