Romería 2025 en Jalisco: ¿cuáles serán los cierres viales?

GENERANDO AUDIO...

Los cortes a la vialidad se harán en distintos puntos. Foto: Cuartoscuro

La Romería 2025 en Jalisco se celebrará durante este fin de semana, y cabe destacar que, para esta edición, las autoridades del estado prevén la llegada de 2.5 millones de peregrinos.

Debido a esto, se implementará un operativo de seguridad en el que participarán dependencias de Guadalajara, Zapopan y del Gobierno de la entidad.

De la misma manera, habrá cierres viales en distintos puntos, de los cuales te compartiremos los detalles.

¿Cuáles serán los cierres viales por la Romería 2025 en Jalisco?

Los cortes a la circulación se activarán desde el jueves 9 hasta el 13 de octubre próximo en las inmediaciones de Guadalajara y Zapopan.

Debido a esto, se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y atender las indicaciones viales.

Guadalajara:

Jueves 9 de octubre, de 11:00 a 17:30 horas, cierre parcial en Avenida Hidalgo y su cruce con González Ortega y Liceo

Sábado 11 de octubre, desde las 14:00 hasta la conclusión de la Romería el 12 de octubre, en Avenida Hidalgo y su cruce con González Ortega y Liceo

Domingo 12 de octubre, desde las 2:00 de la madrugada, cierre en Avenida Juárez, desde su cruce en Avenida Unión, hasta el final de la formación de los danzantes, pudiendo extenderse hasta C. Juan Díaz Covarrubias

Zapopan:

Viernes 10 de octubre, desde las 23:00 horas, cierre del cuerpo norte en Avenida Hidalgo

Sábado 11 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en Javier Mina, 5 de Mayo, 28 de Enero, Sofía Camarena y Avenida Hidalgo

Sábado 11 de octubre, en punto de las 23:00 horas, en Avenida Américas de Avenida Patria hasta Javier Mina, así como en Avenida Ávila Camacho y en Avenida Laureles/Juan Pablo II

Lunes 13 de octubre, desde las 7:00, cierre de Avenida Hidalgo, desde 5 de Mayo hasta la conexión con Vicente Guerrero

Verónica Delgadillo García, alcaldesa de Guadalajara, explicó que en la “Perla tapatía” habrá un operativo permanente las 24 horas, a partir del 9 y hasta el 12 de octubre, para atender cualquier incidente o atención a las y los asistentes para su seguridad.

Por su parte, Juan José Frangie Saade, presidente municipal de Zapopan, informó que en esta demarcación serán más de 2 mil 800 elementos de distintas corporaciones el estado de fuerza que se implementará.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]