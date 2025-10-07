Romería 2025 en Jalisco: sin ley seca, pero con restricciones

GENERANDO AUDIO...

Se prevé la llegada de 2.5 millones de peregrinos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Romería 2025 en Jalisco se celebrará el próximo domingo y las autoridades de Guadalajara y Zapopan compartieron detalles del operativo que se llevará a cabo.

Uno de los puntos fue que, si bien no se implementará ley seca, habrá restricciones específicas para la venta de bebidas alcohólicas.

¿Cuáles serán las restricciones para la venta de alcohol por la Romería 2025 en Jalisco?

La Romería de la Virgen de Zapopan 2025, que se celebrará el domingo 12 de octubre, en la que se prevé la asistencia de 2.5 millones de peregrinos.

Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, confirmó que no habrá ley seca, aunque sí se implementarán operativos de supervisión para impedir la venta de bebidas alcohólicas a lo largo del recorrido.

Explicó que el personal municipal mantendrá diálogo con los establecimientos para promover el cumplimiento de estas medidas y garantizar un ambiente familiar.

En tanto, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, informó que se restringirá la venta “para llevar” dentro del polígono comprendido entre Periférico y Patria, y de Acueducto a Atemajac, desde el sábado 11 a las 20:00 horas hasta el domingo 12 a medianoche.

Durante ese lapso, únicamente los restaurantes podrán ofrecer bebidas para consumo en el lugar y así evitarlo en la vía pública durante el paso de los asistentes a la Romería.

¿Qué se sabe del operativo para la Romería 2025 en Jalisco?

Autoridades estatales y municipales de seguridad sostuvieron una reunión de coordinación encabezada por el C5 Escudo Jalisco, en la que participaron dependencias policiales, de emergencias y Protección Civil.

En el encuentro, se presentó el orden de operaciones con enfoque en prevención, respuesta rápida y coordinación interinstitucional, dividido en tres etapas:

Recepción de la imagen de la Virgen de Zapopan

Misa de Renovación del Patrocinio

Procesión principal hacia la Basílica de Zapopan, partiendo desde la Catedral de Guadalajara

Durante el trayecto se desplegarán más de 180 cámaras con tecnología PTZ (panorámicas, inclinación y Zoom), además de puntos fijos y analíticos, distribuidos en los principales corredores religiosos.

También se instalarán puestos de mando en el C5 Guadalajara, la Policía de Zapopan y en las inmediaciones de la Secretaría de Cultura, donde Protección Civil dará seguimiento permanente al evento.

Participan dependencias de los tres niveles de Gobierno

El Gobierno de Jalisco informó que el Operativo Romería 2025 contará con más de 7 mil elementos de los tres órdenes de Gobierno, además del monitoreo en tiempo real del C5 Escudo Urbano.

En la reunión participaron representantes de:

Fiscalía del Estado de Jalisco

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ)

SAMU

Comisaría de Zapopan

C4 Tlajomulco

C2 Juanacatlán

C5 Guadalajara

Comisaría de El Salto y Casa Jalisco

